Descartan en Sinaloa casos comunitarios de coronavirus

La Secretaría estatal de Salud descartó que en Sinaloa haya casos comunitarios de contagio de coronavirus, luego que este lunes se iniciará la Fase 2 de la pandemia en México.

En conferencia de prensa el secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, señaló que en ninguno de los 18 municipios se ha presentado caso alguno de Covid-19 que no sea importado, destacando el que actualmente está como positivo en Los Mochis, joven que regresó de Estados Unidos para ser tratado en Sinaloa.

Aún cuando la propagación todavía no es local, llamó a mantener e intensificar las medidas de sana distancia e higiene extrema.

“Es mucho muy importante no relajarnos, es muy importante, se suspendieron actividades como el receso escolar, no como vacaciones como simplemente permanecer en casa no son vacaciones”, dijo.

“Si no es necesario imperativo acudir a una área de conglomeración habría que hacerlo, si revisamos algunos estados de la república, pero vemos algunos estados donde inclusive están más o menos solas las ciudades, esa responsabilidad es muy importante porque va a ser que el escenario dos no sea mayúsculo, no nos golpee tanto y hacer que se tarde y se prolongue más un escenario tres”, añadió.

Sin embargo, en una sala de juntas atiborrada de reporteros y camarógrafos, la medida no pudo ser adecuada en ese momento, por lo que el Secretario y parte de su gabinete realizaron rueda de prensa de poco más de 20 minutos.

El doctor Efrén Encinas insistió que gracias a las medidas tomadas se pudo retrasar la llegada de la fase dos, sin embargo, los esfuerzos ahora estarán dirigidos a prolongar lo más posible la etapa tres, destacando que Sinaloa se encuentra listo para la contingencia en caso de que esta aterrice en el estado.

Por último, anunció la adquisición vía Secretaría de Salud federal de equipamiento extra para la reconversión hospitalaria y explicó que ya trabajan con dependencias privadas de salud para en caso de ser requeridas, brindar atención a quienes requieran el servicio.