Una guerra que abraza a todos

Sinaloa y México en el concierto de una desgracia mundial: el coronavirus

Con una Italia rebasada y semiparalizada que supera ya en número de muertes a China, una España que se ha convertido en foco de infección junto con Alemania y Francia, además del creciente número de casos en Reino Unido, Austria, Bélgica, Noruega, Suiza, Dinamarca y Portugal, coloca a Europa en una de las peores crisis sanitarias de los últimos tiempos, mientras la pandemia de Covid-19 afecta ya a 171 países.

A casi cuatro meses de iniciarse el brote, en China (con 81 mil 054 casos) la infección parece estar controlada y esta semana sumó cinco días sin nuevos casos de contagio local, pero en Italia las cifras se desbordan: 59 mil 318 casos y 5 mil 476 muertes, las cuales desde el jueves (19 de marzo) superaron ya los 3 mil 261 decesos registrados en el país asiático, donde todo inició.

La crisis que viven los italianos fue visible la noche del 18 de marzo, cuando videos difundidos en redes sociales y televisoras mostraron a vehículos militares llevando decenas de ataúdes del cementerio de Bérgamo a otras ciudades. La escalada de muertes durante la pandemia, mil 577 ocurridas en tres días, ha ocasionado que los panteones, especialmente los de las ciudades con mayor número de brotes, sean insuficientes. Lo mismo ocurre con los hospitales, donde 2 mil 665 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos.

La semicuarentena –que permite aún salir de casa con justificación–, impuesta el 12 de marzo en el país, parece no tener efecto. El viernes el vicepresidente de la Cruz Roja de China, Yang Huichuan, quien coordina a un grupo de médicos chinos que apoyan en la crisis en Italia, advirtió que si no hay un aislamiento total de la población, que incluya la parálisis del sistema de transporte, el problema seguirá creciendo.

“La vida de nuestros ciudadanos es lo más importante ahora. No hay una segunda oportunidad cuando se habla de vidas”, afirmó Yang Huichuan durante una conferencia en Milán, ciudad donde hasta el viernes se contabilizaron 15 mil 757 casos.

La crisis sanitaria de Italia está ocasionando brotes en otros países, como México, donde 14 de los 316 casos positivos de Covid-19 (cifras hasta este lunes), son personas que estuvieron en Italia.

Y ante el aumento de la estadística, autoridades de Milán, Sicilia, Campania, Véneto, entre otras ciudades han comenzado a tomar medidas más rígidas, como el patrullaje militar en las calles para obligar a una cuarentena total. Actualmente el transporte público sigue operando, así como algunos hoteles y restaurantes. En el Vaticano se suspendieron las misas masivas.

Los ministros de Defensa y del Interior de Italia, Lorenzo Guerini y Luciana Lamorgese, han señalado que más de 20 mil policías y militares participarán en la lucha contra el coronavirus, y se analizan nuevas restricciones si no se respeta la orden de quedarse en casa y salir únicamente para lo estrictamente necesario.

Hasta el momento la pandemia de Covid-19 registra más de 292 mil 114 casos, de los cuales 28 mil 768 se ubican en España, la tercera nación con el mayor número de enfermos y donde hasta el viernes se reportaron mil 093 fallecidos. En total la cifra de decesos en el mundo rebasa los 12 mil 784.

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaró este viernes que para España “vienen los días peores”.

Madrid, la capital del país, sigue siendo el epicentro del coronavirus, con el 55 por ciento del total de muertes en España, y ya las autoridades sanitarias se preparan para tomar decisiones difíciles en los hospitales, “priorizar la mayor esperanza de vida con calidad”. Mientras que provincias como La Rioja y Álava presentan mayor incidencia de casos en relación a su población.

Alemania es la tercera nación europea que presenta el mayor repunte de Covid-19 con 24 mil 852 y 94 muertes. En el país germano se implementaron amplias restricciones como el cierre de comercios no esenciales. En Baviera el lunes pasado se declaró el estado de emergencia, obligando al confinamiento de 13 millones de habitantes, quienes aún pueden salir a trabajar, realizar compras indispensables, acudir al médico, siempre y cuando no sea en grupo. La medida está vigente en cuatro ciudades más del país por dos semanas a partir del pasado viernes.

La canciller alemana, Ángela Merkel, quien dio negativo a Covid-19, declaró el pasado jueves que la pandemia podría durar de uno a dos años, y que más de la mitad del país sería infectada.

“Es grave. Tómenselo en serio. No desde la reunificación alemana, sino desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido un desafío en nuestro país que dependa tanto de nuestra actuación común y solidaria”, dijo.

En Alemania las fronteras han sido cerradas para detener el contagio, y en el país las tiendas han sido cerradas, los restaurantes forzados a operar con horarios restringidos y las personas trabajan desde sus casas. La pequeña ciudad bávara de Mitterteich, fue la primera en entrar en una cuarentena total. En Baviera el estado con mayor número de habitantes en Alemania, se restringió también casi por completo la circulación para evitar la propagación del coronvirus.

En Francia los casos han aumentado a 16 mil 018 y las muertes suman ya 674. El gobierno de Emmanuel Macron dice descartar el toque de queda nacional, mientras el alcalde de Niza decretó el toque de queda en su ciudad a partir del pasado viernes y por tiempo indefinido.

Ante el crítico panorama la Unión Europea cerró sus fronteras exteriores y más de 85 países han prohibido la entrada de viajeros de países con una gran incidencia como Italia y España.

América; Estados Unidos el más afectado

En América el país con el mayor número de casos es Estados Unidos, que hasta este lunes sumaba 38 mil casos y 460 muertes. California, Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut e Illinois se declararon en cuarentena. Las restricciones entraron en vigor este fin de semana y a quienes las infrinjan serán multados.

También se ha ordenado a las empresas que presten servicios no esenciales que mantengan a sus trabajadores en sus casas. El transporte público y carreteras se mantendrán abiertas, pero se aconseja no utilizarlas. Los mayores de 70 deben reducir sus salidas. Los comercios no esenciales deberán mantener a sus empleados trabajando desde sus casas, las empresas esenciales seguirán laborando.

El Presidente Donald Trump, quien ya había declarado estado de emergencia, prohibió vuelos desde Europa y países de Asia, y esta semana cerró parcialmente la frontera con Canadá y México. El jueves anunció que comenzarán a atender a los pacientes con Covid-19 con medicamentos para la malaria.

Además anunció despliegue de la Guardia Nacional para apoyar en los estados con mayor brote.

En América Latina, donde la epidemia también ha llegado, se han tomado medidas extremas. En Brasil (mil 620 casos confirmados) a partir de este lunes y durante 30 días se prohibirá la entrada al país de europeos y de otros países asiáticos y de Australia, también se cerraron las fronteras terrestres excepto la uruguaya. En Río de Janeiro se cerraron bares, restaurantes y playas. En Argentina (266 casos) se decretó aislamiento “preventivo y obligatorio”, y la gendarmería controlará la circulación en las calles. Bolivia (27 casos), cerró sus fronteras desde el viernes y suspendió vuelos internacionales.

Perú (363) declaró el pasado lunes estado de emergencia por 15 días que incluye el confinamiento obligatorio de los 32 millones de habitantes, con las vías públicas bajo control de las Fuerzas Armadas. Además, desde el miércoles rige un toque de queda nocturno entre las 20:000 y 5:00 horas.

En Ecuador (789), las fuerzas armadas fueron desplegadas en la frontera para controlar el paso, y desde esta semana se decretó toque de queda. En Chile (632) se cerraron y se declaró estado de excepción por catástrofe y se clausuraron los lugares de ocio. Y en Paraguay (22) desde el 10 de marzo se decretó cuarentena de 15 días. En Venezuela (77) se decretó una “cuarentena social”.

En México, una pandemia en ascenso

En el país el ascenso en el número de enfermos de coronavirus se disparó 247 por ciento en la última semana, ya que de 82 casos reportados por la Secretaría de Salud Federal el pasado lunes, se incrementaron a 203 el viernes. Hoy la cifra es de 316 casos positivos.

Hasta el momento se han reportado tres decesos, uno en la Ciudad de México, otro en Durango y otro en Jalisco.

Mientras la estadística va a la alza, el Presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con sus giras en diversos estados, en las que generalmente acuden cientos de personas, en Jalisco, Yucatán y Guanajuato decidieron adelantar la suspensión de clases al martes 17 de marzo, mientras que para el resto del país el cierre de escuelas comenzó el viernes.

La Coparmex solicitó al gobierno apoyos ante la pandemia, AMLO respondió que con la reducción en el precio de los combustibles y el no aumentar impuestos es suficiente, también se negó a exentar impuestos.

La Ciudad de México (con 56 casos confirmados de Covid-19), Nuevo León (48) y Jalisco (46) concentran el mayor número de casos. Seguidos del Edomex y Puebla, cada uno con 14, Yucatán con 13, Quintana Roo, y Querétaro con 11 y San Luis con 7. El resto de las entidades incluida Sinaloa tienen máximo cuatro casos.

Esta semana México y Estados Unidos también acordaron cerrar la frontera a cruces no esenciales.

Sinaloa, la pandemia apenas empieza

Con una estadística de tres casos confirmados, uno en Los Mochis y dos en Culiacán y cinco más sospechosos, Sinaloa se ubica entre las entidades con menos casos a nivel nacional.

La Secretaría de Salud estatal tiene además aislados a nueve culichis que regresaron de vacacionar en Vail, Colorado hace una semana, ante el riesgo de que puedan ser portadores de coronavirus. En dicho destino turístico se han contagiado al menos 10 habitantes en Jalisco, tres de Puebla y los empresarios José Kuri, director del Grupo Financiero Inbursa, Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores y Tony Peña Rivero, propietario de Audi.

Este lunes el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció el cierre de casinos, antros y centros nocturnos.

Las medidas para evitar la propagación ya se han comenzado a adoptar en Culiacán, Ahome, Mazatlán, Elota, El Rosario, Escuinapa, Navolato, entre otros, donde se han suspendido actividades públicas, masivas y deportivas.

En el Puerto, donde no hay ningún caso confirmado, la pandemia comienza a afectar al turismo, al registrarse poca afluencia de turistas, mientras que hoteles como el Aguamarina y atractivos como el Acuario, decidieron cerrar.

En Culiacán, con dos casos confirmados, una joven y un hombre, además de un sujeto originario de Hidalgo, quien fue dado de alta después de haber estado confinado en el hotel Lucerna, los empresarios han externado su preocupación por el impacto que tendrá la pandemia, de ahí que el gobernador Quirino Ordaz Coppel ofreció créditos a través de Red Fosin.

Las compras de pánico también se han observado en los principales comercios, mientras que empresas bancarias y otras de servicio al cliente han restringido el ingreso a sus clientes.

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro anunció el cierre de espacios públicos del municipio y cancelación de eventos deportivos. Además circuló un oficio para eximir del trabajo a los empleados mayores de 70 años.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2020 en la edición 895 del semanario Ríodoce.