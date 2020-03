Suspensión en Poder Judicial retrasa casos de Javier Valdez, Armando Villarreal y colchones “podridos”

La suspensión de actividades del Poder Judicial Federal y del Fuero Común retrasarán los procesos penales.

Desde la semana pasada, los dos poderes pararon labores como medida para prevenir la propagación de coronavirus.

Las audiencias que ya estaban programadas fueron canceladas y serán reprogramadas para después del 20 de abril.

Uno de los procesos que se retrasará es del homicidio del periodista Javier Valdez.

La audiencia intermedia estaba programada para el miércoles 25 para que la Fiscalía y la defensa del acusado, Juan Francisco Picos Barrueta, el “Quillo”, dieran a conocer las pruebas que presentarán durante el juicio.

Esa audiencia debía realizarse en enero de 2019 y fue diferida por diferentes motivos.

El pasado 20 de febrero se llevaría a cabo tanto con el “Quillo” como con el otro acusado, Heriberto Picos Barraza, el “Koala”, pero este último solicitó procedimiento abreviado y fue sentenciado ese día.

Por la suspensión, también se retrasará el juicio contra el ex Coordinador Administrativo, Carlos Castro, acusado de comprar los colchones podridos que entregaron a los damnificados por la depresión tropical 19-E.

El juicio estaba programado para que iniciara hoy, pero será reprogramado.

El auto de apertura a juicio oral fue dictado en junio del año pasado y la Fiscalía promovió un amparo por la negativa del Juez de admitir un testimonio por lo que no fue programado hasta que terminó el juicio de amparo.

El juicio contra el ex funcionario estaba programado para iniciar el pasado 2 de marzo y ese día la Fiscalía solicitó aplazarlo debido a que varios testigos son de Guadalajara y no tenían recursos para venir a Culiacán por lo que gestionarían apoyos y se agendó para hoy.

Esta semana también se llevaría la audiencia intermedia por el presunto desvío de 260 millones de pesos en la Secretaría de Administración y Finanzas durante el Gobierno de Malova.

Los imputados son el ex Secretario Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.

La audiencia intermedia estaba programada para el jueves y ahí el Juez dictaría auto de apertura a juicio oral.