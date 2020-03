La actitud de la gente es vital: Salud

Ante el coronavirus, el mejor escenario, que se retrasen las fases dos y tres

Ya pasó casi un mes del primer caso de coronavirus en Sinaloa. El paciente duró 14 días en aislamiento preventivo y sanó. Por el momento nada grave. Aunque a la fecha han surgido tres nuevos casos en el estado, ambos importados, la preocupación es real.

Así lo explica el titular de la Secretaría de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, en una entrevista en su despacho en donde por espacio de poco más de una hora habla un poco no solamente de expectativas sino de medidas a tomar por la contingencia del COVID19.

“Nosotros fuimos el segundo caso que se dio en México… fue de los casos que venían de Italia, de un grupo de ellos y llega aquí con nosotros a finales de febrero y es el caso que todos conocimos”.

En Sinaloa aun no existen contagios locales. Solamente importados, casos de gente que visitó el estado proveniente de entidades con contagios. Por ello, las autoridades aunque en alerta, tienen una actitud positiva.

“El mejor escenario sería que se retrasaran las fases 2 y 3 o que no llegaran, que no tuviéramos pacientes críticos que requieran hospitalización porque implica el coste social, no hablo del costo económico sino del impacto a la familia y a todos ellos (pacientes)”, indicó el titular de Salud.

“Por eso es muy importante el apego a las indicaciones de los mecanismos de prevención y promoción a la salud. La participación de la ciudadanía es muy importante. Que no se nos olvide que aunque sea una enfermedad relativamente evitable. Aquel que viajaste si no te sientes mal, quédate en tu casa, quédate allá y nosotros lavarnos 10, 20 veces las manos con jabón, si no tenemos el gel alcoholado”, añadió.

Los positivos

El caso trascendió noticias a nivel nacional. Fue el segundo en México, un paciente positivo a Covid-19 viajó de Italia a la Ciudad de México, posteriormente a Guadalajara y por último a Culiacán donde fue prácticamente recluido y vigilado 14 días en un hotel.

El último informe señala que se tienen hasta este lunes tres casos positivos: un hombre de Los Mochis que viajó de Estados Unidos a la cabecera de Ahome, una mujer y un hombre de Culiacán.

Y son nueve sinaloenses los que están siendo observados de cerca por la Secretaría de Salud por sospecha del coronavirus, luego de un viaje a Vail, Colorado. A pesar de mantener el escenario 1, ante la posibilidad de más casos o casos sin registrar, la calma pende entre alfileres.

“Deja decirte lo siguiente, ahorita vamos a seguir teniendo casos, yo tengo un ‘llamadero’, aunado al pánico que hay porque todo mundo dice que son sospechosos y mientras no estés en la plataforma no eres sospechoso porque a mí me tiene que dar cuenta la plataforma”.

El pánico surge a partir de la alarma de la ciudadanía. Algunos creen y otros no. En algunos municipios las medidas parecen mínimas mientras que en otras parecen ser exageradas, como el caso de Los Mochis donde agentes de la policía municipal, vestidos con trajes blancos, van a una colonia a repartir información, provocando primero miedo y luego risa y burlas a través de redes sociales.

Incredulidad

La Secretaría de Salud envía un boletín sobre los casos positivos y sospechosos. El establecer una línea de tiempo, con quienes tuvo contacto, de dónde viene y aplican la importancia de comunicar a la sociedad los parámetros para llevar a cabo las pruebas. Pero aún con todo eso hay dudas, hay incredulidad.

—La duda se redobla porque hay mucha gente que tiene ya sea por alguna omisión y también por las declaraciones anoche (miércoles 18) vertidas en Milenio de la esposa de este paciente, ya el primer fallecido.

—Ah, el de México…

—Sí, el de México. Además aquí yo he tenido contacto con personas que dicen que se les negó la prueba a pesar de que presentaron síntomas y que les dicen irse al auto exilio o cuarentena y no se les hace una prueba.

—Es que no está indicada…

—Esa es mi duda, ¿cuáles son los criterios?

—Esto no es como una prueba de tamizaje, quiero ver cómo ando de colesterol y triglicéridos, mañana voy a laboratorio, me la tomo y listo. El criterio operacional de caso es aquella persona que llegue a preguntar o lo consultamos y llegue pensando que tiene la enfermedad, porque ahorita obviamente está la psicosis…

—Claro, y la autosugestión.

—Nombre, yo no me la acabo con el teléfono a todas horas. Y me dicen me preocupan su cara, sus ojos y no he dormido, pero bueno, es parte esto y ahorita me preguntaste cómo se siente, y tengo muchos años en esto y ahí va.

La explicación del secretario de Salud se basa en el caso de presentar los síntomas clásicos de un cuadro respiratorio de vías aéreas superiores como la tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, rinorrea o fiebre, así como la tos seca que es una de las características.

Sinaloa cuenta con 3 mil 500 camas censables y se trabaja en un esquema de reconversión hospitalaria, así como el disminuir programaciones quirúrgicas, consulta externa para no tener tanta presión en nosocomios y otras medidas.

Pero el peor caso también es posible. Del otro lado del océano atlántico, en Italia han cerrado hasta panteones. En España la cuarentena es realidad. En el continente americano, en California la situación es delicada. El panorama se repite y en Sinaloa, los buenos deseos se mantienen.

Este viernes la actividad económica tuvo una baja. Bares en Culiacán anunciaron cierre preventivo y en Mazatlán, el primero hotel hizo el anuncio de cesar servicios hasta el 21 de abril.

“El peor escenario es que se nos viniera, que pasáramos a un área prácticamente de escenario 3 en el que tuviéramos que afectar no nada más el aspecto de la biología como salud sino también la economía en el término de tener que cerrar centros comerciales, todo”.

—¿Hasta los panteones?

—Todo. Entonces ese sería el peor escenario.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2020 en la edición 895 del semanario Ríodoce.