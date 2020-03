Empieza el cierre de hoteles

Mazatlán, actividad turística a la baja por el Covid-19

La semana no podía cerrar de otra manera más que con el cierre de uno de los hoteles de Mazatlán y el Acuario, uno de los centros recreativos que más atrae visitantes en periodos vacacionales.

Oscar Pérez Barros, secretario de Turismo, estima que las pérdidas en Sinaloa ascienden a más de 250 millones de pesos, según el corte hecho hasta el cierre de esta edición (viernes).

En Mazatlán ronda la decisión de la cadena española RIU que esta semana anunció también el cierre gradual de sus hoteles en México, la causa es la afectación que tiene en el turismo las restricciones para viajar.

La empresa informó que espera mantener en operación uno o dos hoteles en cada ciudad. En Mazatlán solo existe uno. José Ramón Manguart, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas, declaró que seguir operando o cerrar temporalmente son todas las decisiones válidas que cada empresario tomará ante la contingencia que se vive actualmente en el mundo.

“A final de cuentas, lo están haciendo por cuestión de seguridad de sus clientes y de sus colaboradores, y en cuanto pase esto, la idea es que se pueda reactivar”, dijo.

Al día de hoy Mazatlán sigue sin tener un caso de manera oficial, aun así hay empresas que actúan de forma preventiva y otros trabajan al ritmo de lo que las autoridades van diciendo y ya depende de cada uno.

Todavía la semana pasada la ocupación hotelera oscilaba en un 100 por ciento, pero esta bajó entre un 30 y 40 por ciento.

Una posible escalada de cierres de hoteles dependerá de lo que las autoridades indiquen en los próximos días, dijo.

Pérez Barros dijo que la decisión de suspender operaciones durante un mes del hotel Aguamarina es una decisión de la empresa para salvaguardar la salud de clientes y colaboradores, lo cual respeta.

“Quiero puntualizar que el hotel redireccionará a los huéspedes a hoteles de la Asociación de Hoteles Tres Islas, para que puedan seguir con sus planes”, dijo.

—¿Dónde está parado en este momento el sector turístico respecto a la contingencia de la pandemia?

—Hemos tenido reuniones de trabajo con el sector turístico del Estado y estamos monitoreando de manera diaria la actividad turística de los 18 Municipios, para tener el panorama completo de qué es lo que está aconteciendo. Quiero destacar que hemos trabajado de manera coordinada con la Secretaría de Salud y la COEPRIS para que se capacite a los prestadores de servicios en el manejo de técnicas de higiene, para así ofrecer un servicio seguro y de calidad a los clientes, ya que la seguridad en la salud de los turistas y colaboradores es primordial para todos.

Destacó que en el puente del 21 de marzo la ocupación promedio en el estado fue del 90 por ciento, sin embargo esta semana se ha sentido una baja en las llegadas de turistas.

—¿Qué impacto ha tenido esta contingencia sanitaria en reservación en hoteles con respecto al 2019, en restaurantes y demás prestadores de servicios?

—Definitivamente ha habido un cambio en el comportamiento de las reservaciones para este año, en el caso de Mazatlán ha habido cambios de fechas de las reservas, otros clientes han seguido reservado, pocas han sido las cancelaciones hasta el momento.

Lugares como Surutato se mantiene con altas ocupaciones para este fin de semana, y los Pueblos Mágicos de Cosalá y Mocorito reportan una baja en la ocupación, que es un reflejo de la medida preventiva de suspensión temporal de eventos en el municipio, dijo.

“Tenemos muy claro la cancelación de eventos, la suspensión de cruceros, vuelos provenientes de Canadá y la suspensión del Chepe para turistas tenemos ya un impacto en nuestra economía, teniendo como estimado de pérdida de más de 250 millones de pesos en el Estado. En el caso de los cruceros tenemos suspendido el 10 por ciento de nuestra programación de cruceros en el año, mientras que en el caso de los vuelos internacionales representa una baja del 4 por ciento en la oferta de asientos, ya que recordemos la temporada está por terminar.

Con relación a un plan de acción para el sector una vez que pase la cuarentena, dijo que están trabajando para que a partir de que esta situación se normalice, poder posicionar los destinos de Sinaloa como los mejores lugares para vacacionar.

“Estamos en las negociaciones con las líneas navieras para poder recalendarizar algunos de los arribos cancelados, así como lograr nuevas llegadas dado que las rutas de las navieras sufrirán ajustes, en donde la Riviera Mexicana puede salir altamente favorecida”, mencionó.

Los restauranteros a la expectativa con ventas al 50 por ciento

La Semana de la Moto 2020 fue la última vez que los restauranteros locales vieron su negocio lleno, después de eso, las ventas han venido a la baja.

Francisco Lizárraga, ex dirigente de la Canirac, dijo que ante las medidas de prevención como el llamado a no salir de sus casas, se están quedando sin clientes.

Lo peor que podría pasar, dijo, y que mantiene preocupado al sector, es que el encierro se prolongue a un mes.

Porque 15 días como sea los aguanta un negocio, pero después se vuelve insostenible tener que pagar sueldos y servicios cuando no hay ventas.

Actualmente las compras de productos perecederos son para salir al día, mencionó, y reducir pérdidas.

Se prevé que den descansos solidarios con los trabajadores para evitar despidos, y mientras no haya la orden oficial de cerrar, no lo harán porque los gastos no esperan.

“Los restauranteros no podemos darnos el lujo de cerrar un mes, no tenemos para pagar nóminas y otros gastos sin trabajar”, dijo.

Hay restauranteros que ya prevén que si van a estar vendiendo solo un 20 por ciento de lo que normalmente venden, van a cerrar, porque pierden menos cerrados que en operación.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2020 en la edición 895 del semanario Ríodoce.