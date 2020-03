Coronavirus empieza a enfermar al sector empresarial de Sinaloa

Los retos en medio de la crisis

El sector empresarial empezó a resentir los efectos del coronavirus Covid-19.

El aumento en el número de casos en México provocó la disminución en las ventas, principalmente en el sector restaurantero donde reportan una caída de hasta 90 por ciento de clientes durante la semana pasada.

Lea: Trabajadores de Salud, entre la angustia y la impotencia ante pandemia https://bit.ly/2WC2mdh

Los agremiados tanto de Canirac como de Coparmex, se vieron sorprendidos por la pandemia y no cuentan con un plan de contingencia para mantener las operaciones en este tipo de situaciones.

Los líderes de las cámaras, confían en que no se llegue a una cuarentena obligatoria, que paralizaría la actividad comercial y afectaría principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Para los próximos meses prevén un panorama económico complicado para todos los mexicanos por la pandemia, sumado a los precios históricos que está alcanzando el dólar, el nulo crecimiento económico y la inflación que posiblemente crecerá.

El presidente de Canirac, Miguel Taniyama Ceballos, señaló que el pánico ahuyentó a los clientes de los restaurantes.

“Las ventas se cayeron esta semana alrededor del 80, 90 por ciento, la verdad es que fue muy complicado para nosotros en muchos de los restaurantes, pero pues caímos en una psicosis”, dijo.

Mencionó que “algunos van a empezar recortes si no se compone, muchos están tomando de termómetro este fin de semana, estamos terminando la semana mas difícil que hemos tenido hasta ahorita y el lunes ya estarán tomando medidas”.

Señaló que algunos restaurantes que se sostienen de las ventas diarias no pueden aguantar otra semana similar y restaurantes grandes, de continuar las bajas ventas durante un mes, el riesgo de que cierren por lo menos de manera temporal es muy alto.

“La operación para nosotros, si la falta de cliente se prolonga, la verdad será un tema bastante complicado, no tenemos un plan de contingencia; muchos de los negocios están al día a día y venimos de una temporada complicada con el tema del 17 de octubre, el cero crecimiento económico, no venimos de una situación halagadora y de parabienes, ha sido sumamente complicado operar este año”, expresó.

“El país cada vez está quedando más mal calificado económicamente, ese es un tema que va permeando, vemos un panorama complicado no solo para el sector empresarial sino para todos los mexicanos”.

Señaló que el gobierno del estado tuvo un acercamiento con los restauranteros para ofrecer créditos a través de la Red Fosin.

Taniyama Ceballos consideró que en la estrategia gubernamental no se observa que haya coordinación de los tres niveles.

“Vemos tres discursos totalmente distintos, descoordinados totalmente, vemos un gobierno municipal que quiere imitar el tema federal y un gobierno estatal más preocupado, más aterrizado, más cercano; hasta ahorita el único ente gubernamental que se ha acercado para ver qué hacemos y cómo lo hacemos es el Gobierno del Estado; de la federación no ha habido acercamiento con nadie y los mensajes que ha mandado el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en todos los medios, no son muy halagadores que digamos”, expresó.

Lea: El encierro, nuestra mejor arma en esta guerra https://bit.ly/3dqIIak

La presidenta de Coparmex, Edna Fong Payán, mencionó que las micros, pequeñas y mediana empresas son las que están resultando más afectadas.

De los sectores agremiados a la cámara, indicó, el turístico y el restaurantero son los que ya está teniendo afectaciones.

Aseguró que el sector empresarial fue sorprendido por la pandemia ya que no tiene un plan de qué hacer para mantener las operaciones ante una caída drástica de las ventas.

“Cada empresa está armado sus planes de continencia, es algo que no se tenía previsto; yo creo que, siempre lo he dicho, que de toda crisis hay una oportunidad, hay que ver qué oportunidad podemos sacar de esta crisis que se nos avecina. Tenemos confianza en que vaya pasar pronto, si tomamos todos, la sociedad y gobierno, las medidas preventivas, para que no se den en los números que se han dado en otros países”, indicó.

Manifestó que con el Gobierno del Estado hicieron acuerdos para realizar mesas de trabajo con la Secretaría de Economía para solicitar apoyos, bajar a tasa cero los créditos Fosin y hacer un planteamiento a la Asociación Mexicana de Bancos.

Además acordaron extender los descuentos de predial y placas, mejorar la comunicación en temas de salud, establecer un protocolo de las etapas de la contingencia y lo que implica.

“Se solicitaron con urgencia los apoyos para las Mipymes porque los vemos muy necesarios en esta continencia, muchas de las Mipymes viven al día, no se puede dejar a las empresas solas porque también necesitamos pagar a nuestros colaboradores, por eso requerimos en este momento del apoyo de gobierno”, dijo.

Manifestó que a pesar de la afectación económica por el momento no ven necesario prescindir de manera temporal de trabajadores y algunas empresas analizan la opción del trabajo desde casa.

Expresó que uno de los problemas a los que se han enfrentado es la comunicación de las autoridades con los empresarios sobre la pandemia.

“Tenemos problemas con las líneas de comunicación que tenemos, que por un lado les dicen que sigan con sus negocios abiertos y por otro que las indicaciones son quedarnos en casa, entonces ahorita están en esa disyuntiva de qué hacer, si cerrar el negocio o seguir manteniéndolo”, manifestó.

Artículo publicado el 22 de marzo de 2020 en la edición 895 del semanario Ríodoce.