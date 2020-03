Siguen sin localizar a Ernesto Echeverría para llevarlo a declarar al Tribunal

El ex Secretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, no fue localizado de nueva cuenta para llevarlo a comparecer por la fuerza al juicio de la ex coordinadora Administrativa, María Alejandra Gil Álvarez.

El 11 de marzo pasado la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada giró una orden de comparecencia para que con el uso de la fuerza lo llevaran a declarar al Tribunal como testigo y no han encontrado.

El ex Secretario fue citado a declarar el 6 y el 9 de marzo pero no acudió y la Jueza ordenó que lo llevaran por la fuerza miércoles 11 y no fue localizado, por lo que ese día giró una orden de comparecencia para que lo presentaran hoy.

En la audiencia celebrada esta mañana, en el Centro de Justicia Penal, la Jueza dio a conocer que los agentes investigadores no encontraron a Echeverría.

Los agentes, dijo, enviaron un informe que indica que la casa del ex Secretario esta sola desde hace 28 días.

Los abogados de María Alejandra insistieron en que es necesaria la declaración del ex Secretario y por estrategia pretendían tomar la declaración de él primero, y luego la de otros tres testigos.

La Jueza señaló que ya se habían agotado todos los medios legales para hacerlo comparecer y sugirió a la defensa cambiar el orden de declaración de los testigos.

Los abogados accedieron y primero declararán al resto de los testigos y Echeverría quedará para el último.

La orden de comparecencia sigue vigente para que el ex Secretario sea llevado por la fuerza el próximo lunes.

A la audiencia de hoy tampoco se presentó un perito contable, porque según la defensa, se encuentra en cuarentena por recomendación de personal médico ya que acudió a la Ciudad de México a una zona de alto riesgo de contagio.

La Jueza señaló que si no había un documento de la Secretaría de Salud que justificara el aislamiento, la falta jurídicamente no está justificada y deber ir a comparecer por lo que fue citado para el próximo lunes.

Gil Álvarez esta acusada de presuntamente asignar un contrato sin licitación por 14 millones de pesos para servicios de imagenología.

El ex Secretario estuvo acusado en la misma causa penal pero con una suspensión provisional y el pago de 7 millones de pesos como reparación del daño evitó el juicio oral.