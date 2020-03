México y EU acuerdan cierre parcial de frontera al turismo y recreación: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que México y Estados Unidos acordaron no cerrar la frontera común totalmente, sino restringirla para el turismo y recreación.

Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador el canciller dio a conocer que ambos países acordaron adoptar medidas que no afecten la actividad productiva y económica ante la pandemia de Covid-19.

“He visto en algunos medios, no, no se cierra. ¿Podría haberse cerrado si no hubiéramos tenido este trabajo? Pues sí. No se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países”, mencionó.

“La disposición sí va afectar por un propósito de recreación o de paseo. Todas las demás personas que tienen acreditación para trabajar no esperamos que tengan dificultad. No estamos hablando de cierre, simplemente se va a restringir, se va restringir para el caso de turismo y recreación esencialmente”, de acuerdo a Apro.

Ebrard aseveró que las personas que trabajan en Estados Unidos y que tienen que llevar a cabo la autorización de empleo todos los días, así como los que laboran en servicios indispensables tampoco se verán afectados.

El funcionario detalló que luego de las pláticas que sostuvo con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acordaron promover entre la población el abstenerse de visitar la zona fronteriza o realizar viajes que no sean esenciales.

Esta mañana Apro informó que un alto funcionario del gobierno mexicano y el de Estados Unidos acordaron “ampliar las actividades esenciales” comerciales y de cruce de personas en la frontera común, para aminorar el impacto económico negativo en los dos países por la pandemia del coronavirus (Covid-19).