Gobierno de AMLO prepara Plan DN-III para atender coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que se alista un plan DN-III para atender la pandemia del coronavirus.

En la conferencia de prensa matutina, señaló que se cuentan con los recursos económicos, insumos y personal médico para atender a los enfermos.

“No vamos a permitir la corrupción y lo más importante es que estamos preparados médicamente, tenemos un plan para enfermos, camas suficientes, medicamentos necesarios y si se requiere se alista un plan DN-III para este propósito, contar con el apoyo de la Sedena y Marina, con el personal médico e instalaciones”, dijo.

De acuerdo a Reporte Índigo en la conferencia de prensa mañanera, el primer mandatario manifestó que se está trabajando para atender esta pandemia, “los daños que causa y hay un plan, una estrategia, lo tengo que estar recordando que tenemos desde hace tres meses y todo se ha ido llevando a cabo de acuerdo a ese plan, no hemos tenido imprevistos, algo que nos haga cambiar, son las tres etapas planteadas”.

Señaló que el gobierno federal está preparado, “tenemos presupuesto suficiente, todos los recursos que se necesiten, no hay falta de recursos, hemos considerado que lo más importante es la vida de las personas, cuidar a la gente, somos humanistas”.

Le pidió a la ciudadanía que tengan confianza, dijo que millones de mexicanos le creen.

“Eso lo digo porque no dejan de tenerse campaña de desinformación”, afirmó.

“Decirle a la gente que se actúa de manera responsable y no debe de caerse en el miedo, en la sicosis, que no se pierda la calma, hay un gobierno que protege al pueblo, no es como antes que se aprovechaban estas circunstancias para robar y hacer compras innecesarios, que se ofrece de todo al gobierno, desde termómetros hasta cubre bocas”.

Aseguró que se realizan compras ordenadas y a buen precio

Recordó que se adelantan dos bimestres a la pensión de los adultos mayores para los que se han destinado unos 40 mil millones de pesos, porque hay algunos en situación de pobreza, por lo que estará resuelto a más tardar la semana próxima.

Incluso señaló que la Guardia Nacional apoyará en la distribución de recursos en todo el país.