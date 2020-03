Abogado de malovistas llevados a proceso penal se integra al Gobierno de Quirino

El asesor jurídico de los ex Secretarios Malovistas llevados a proceso penal, Humberto Villasana Falcón, fue nombrado director de Atención a Instancias Fiscalizadoras de la Secretaría de Administración y Finanzas.

El titular de la SAyF, Luis Alberto de la Vega, le tomó protesta la tarde de ayer.

Villasana Falcón fue director jurídico de la Secretaría General de Gobierno y Secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas durante el gobierno de Mario López Valdez.

El abogado es asesor jurídico de los ex Secretarios de Finanzas, Armando Villarreal Ibarra; y de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro; y del ex Secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa.

De Villarreal y Pineda Ochoa es asesor en los procesos penales; y de Echeverría en el proceso administrativo contra la inhabilitación y multa que impuso la Secretaría de Transparencia.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo que fue decisión del Secretario de Administración para fortalecer su equipo.

Señaló que Villasana Falcón tiene experiencia y conoce la normatividad del Gobierno.

“A mí lo que me importa son los resultados, yo contrato a la gente en base a perfiles y resultados y él ha sido una gente que ha tenido la experiencia, no fue una gente cuestionada. Yo veo que lo que hizo lo conoce y si eso le sirve mucho al área de Luis Alberto de la Vega para fortalecer, qué bueno, los equipos tienen que enriquecerse y fortalecerse no veamos cosas que no son, que si estuvo con uno o no, pudo haber estado con 20 más, pero lo que habla por la gente. “Por sus frutos los conocereis”, así dice incluso la Biblia”, señaló.