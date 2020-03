Por pandemia, adelantarán pensión a adultos mayores

Debido a la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus, los adultos mayores recibirán por adelantado dos bimestres de la pensión que otorga el gobierno federal, dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mencionó durante la conferencia mañanera de este miércoles que a partir de esta semana les depositarán 5 mil 340 pesos, que equivale a dos bimestres del apoyo.

“Les adelanto que una de las medidas que se van a tomar, y aprovecho para informarlo, es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores, o sea, que en vez de un bimestre les vamos a entregar dos bimestres, o sea, el equivalente a cuatro meses, a partir de esta semana comenzamos”, dijo.

“Esto lo informo también para que el adulto mayor sepa que los que tienen su cuenta, en vez de recibir 2 mil 670, van a recibir el doble, pero que consideren que estamos incluyendo dos bimestres, y ya ellos son gentes muy responsables, pero de todas maneras no está demás decirles que administren bien. Pero esto va a significar ayudar de inmediato a más de 8 millones de adultos mayores”.

Estimó que la pandemia no ocasionará problemas de desempleo, y que en caso de presentarse se atendería a través de programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.

“Aquí también aprovecho para decirles a los que se desesperan y comen ansias de que quisieran: ‘a ver cierren todo’. Una cosa es, hablando en plata, los que tenemos asegurados un salario y otra cosa es mucha gente que se busca la vida en la calle… no podemos nosotros exponerlos, tenemos que defender esa economía”, expresó.

“Que, con todo respeto, se van los diputados, se van los senadores, pues no hay problema, pero toda la gente, los que trabajan, que viven de la actividad económica, de lo que consiguen diariamente, los que se buscan la vida como pueden. Entonces, tenemos que cuidar eso”.

En el país mencionó que por el momento no se cerrarán aeropuertos ni fronteras ni se paralizará la economía.

“Además, tenemos asesoría médica, claro que nos preocupa la situación de la epidemia y tenemos que atenderlo, pero también lo otro, y actuar con responsabilidad y por eso se definió un plan. Me piden que intervenga más, quisieran que yo saliera aquí con una mascarilla, repito, y diciendo: ¿saben qué?, es muy probable que cerremos los aeropuertos, ¿saben qué?, vamos a promover que se cierren los restaurantes, que ya la gente no pueda moverse. Pues eso no, además porque en el plan sanitario los expertos nos dicen que no, es más, ¿para qué desgastarnos?, hasta mentalmente”, manifestó.

“Imagínense, vamos a vivir con la preocupación y ya cuando se necesite tener más tranquilidad, porque ojalá no suceda, pero se desate la epidemia, entremos a la fase dos, a la fase tres, entonces vamos a estar ahí sin defensas, todos débiles, eso sí nos va a afectar mucho. Entonces, tenemos que tener confianza, estamos haciendo las cosas como deben de ser”.

Añadió que hay recursos para comprar los equipos que se requieran, y se están preparando para cualquier situación grave con espacios en hospitales.

“Tengamos confianza, tenemos muchas fortalezas. Y aprovechemos también para unirnos, lo que decía ayer. Ahora que los niños no van a estar en la escuela hablar más con ellos, dedicarles más tiempo, platicar en familia, querernos mucho, eso es importantísimo. Lo que decía José Martí, no solo bienestar material, bienestar del alma y procurar estar alegres, no sentirnos solos, derrotados, no. Hay mucha fraternidad en México, en nuestras familias y en la sociedad en su conjunto, el pueblo de México es muy solidario”.

Adelantó que el próximo martes se reunirá con el gabinete, para definir la estrategia para afrontar la epidemia en los siguientes escenarios.