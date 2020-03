Nuevo parque en S.L.R.C; Alcalde se lo niega a los Algodoneros y a la LNM

En San Luis Río Colorado estarán de fiesta el próximo 27 ó 28 con la inauguración del nuevo estadio a cargo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero esa celebración de los sanluisinos podría venirse abajo por intereses políticos que al parecer desconoce AMLO.

Resulta que el Alcalde de Morena, Santos González Yesca, no le quiere prestar el parque a los actuales campeones de la Liga Norte de México, Algodoneros de San Luis Río Colorado, quienes juegan desde 2011 en dicho circuito y han ganado tres títulos.

González es un analfabeta beisbolero. Desconoce que los Algodoneros son una tradición del pueblo —juegan desde 1946, primero en la Liga Norte de Sonora— y quiere hacer uso del nuevo estadio como si fuera de su propiedad, cuando se trata de una inversión por 200 millones de pesos con recursos federales.

Ha sido tal el éxito de S.L.R.C en la Liga que incluso el año pasado se manejó la posibilidad de que ingresaran a la LMB junto a los Rojos del Águila de Veracruz, algo realmente inviable.

El nuevo estadio tiene un aforo para 7 mil espectadores y ya está totalmente construido dentro de la Unidad Deportiva en el centro de la ciudad, donde el año pasado se jugó el Estatal y el Nacional de Primera Fuerza.

Los Algodoneros juegan en el Estadio ‘Andrés Mena Montijo’ con capacidad para mil 500 aficionados, un aforo insuficiente sobre todo en la inauguración de la temporada y en los playoffs.

San Luis, sucursal de Sultanes de Monterrey-Bravos de León y dirigidos por Héctor El Venado García, abrirá la temporada de visita en Tijuana el próximo 14 de abril y días después recibirán en casa a los Freseros de San Quintín.

Ha sido tal el éxito de la franquicia que la LNM decidió otorgarles la sede 2020 del Juego de Estrellas y sería una pena que por caprichos políticos del Alcalde, los Algodoneros no puedan estrenar el flamante inmueble.

Por cierto, el All Stars de la Liga tendrá algunas novedades este año. El sábado 30 de mayo chocarán los mejores prospectos de PROBEIS contra los mejores de la LNM, mientras que el 31 lo hará una selección con los mejores peloteros de la Liga frente a un combinado de EU.

Desde el año pasado, la LNM no cuenta con el aval directivo de la Liga Mexicana de Beisbol, pero mantienen alianza con varios clubes donde éstos se hacen cargos de los salarios de los peloteros y cada equipo de la Norte cubre los gastos de hospedaje, transporte y viáticos.

ROLETAZOS:

*LOS PELOTEROS han ido ganando terreno en el beisbol profesional mexicano. Todavía hace 5 o 10 años eran decenas de peloteros restringidos en la LMB y LMP —por no “arreglarse” con sus respectivos equipos—, pero le apostaban mejor al silencio por temor a recibir un mayor castigo, algo que hoy día ya no está ocurriendo porque no sólo se quejan públicamente los afectados sino que hay solidaridad de varios de sus colegas a pesar de que éstos ya resolvieron sus contratos y están en una posición aparentemente cómoda.

*ESOS SON buenos signos para encausar una lucha justa que genere mejores condiciones para los peloteros mexicanos, aunque todavía deben trabajar mucho en organizarse para crear un movimiento sólido. ¿Qué los motivo a alzar la voz? Posiblemente el saber que existe un organismo llamado PROBEIS y que hay un Presidente de la República beisbolero, si bien hay varias cosas que no han llenado las expectativas de lo que se anunció desde Palacio Nacional en el primer año de gobierno.

*DESDE LUEGO que también coadyuvan los otros movimientos que ya detonaron en el México actual, como el reciente paro laboral de las mujeres aún y cuando no estemos de acuerdo en algunas de sus formas y manifestaciones. Y hablando propiamente del contexto que se vive en el beisbol mexicano, también es preciso destacar que muchos equipos son muy profesionales en el trato al pelotero y por el contrario hay varios jugadores que no lo son en muchos sentidos (hay historias increíbles).

Artículo publicado el 15 de marzo de 2020 en la edición 894 del semanario Ríodoce.