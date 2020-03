Muere paciente en el nuevo Hospital General; acusan negligencia

Inaugurado el 29 de enero, pasado, por el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, el nuevo Hospital General Doctor Martiniano Carvajal, de “clase mundial”, ya cobró su primera víctima por presunta negligencia médica.

“Es un hospital de vanguardia que va a tener la mejor tecnología, las instalaciones extraordinarias; bueno, hasta el sólo hecho de entrar, hasta te puedes aliviar”, había presumido con euforia política Ordaz Coppel.

Pero no, Eumelia Ortiz Pérez, de 92 años de edad, no sólo con el solo hecho de entrar al nuevo Hospital no se alivió, sino que murió por la fría indiferencia y falta de ética de urgencia médica.

“Nunca voy a olvidar que en el nuevo Hospital General no atendieron bien a mi mamá”, dijo su dolorida hija Mirna Duarte, a Ríodoce.

Al parecer, agrega, con su actitud de no cumplir con su deber, el personal médico practica la consigna de dejar morir a los pacientes mayores de edad.

En la “enfermedad”, sufrimiento y muerte de Eumelia no sólo habría influido el INSABI que para algunos ciudadanos es sinónimo de “inservible”, sino también la negligencia que es igual a la carencia de ética de urgencia médica.

Trágico INSABI

El martes 14 de enero, Ríodoce hizo un recorrido por el viejo Hospital General “doctor Martiniano Carvajal”, para observar cómo marchaba la transición del Seguro Popular hacia el INSABI, pues éste había iniciado desde el 1 de enero.

En la cama número 60, Eumelia Ortiz Pérez, de 92 años, de edad, quien tenía fracturada su pierna izquierda, esperaba su turno desde hacía una semana para la cirugía y supuestamente retrasaba la operación la falta de acta de nacimiento actualizada, pese a que había presentado su INE.

Entrevistado por este semanario, Rodolfo Osuna Flores, entonces director del nosocomio, aseguraba que se estaba trabajando igual aunque no había reglas de operación firmadas por escrito ni en un manual establecido oficialmente.

—¿Cómo opera el caso de Eumelia , con INSABI?— se le preguntó al médico Osuna Flores

—Totalmente se está dando la atención, a toda la gente se está dando la atención. Mira, el problema de los pacientes fracturados no es de que sea de INSABI, Seguro Popular o que sea donde sea. El problema es que si yo recibo ocho o diez pacientes fracturados, yo no los puedo operar en uno o en dos días, si, necesita solicitar el material, que el traumatólogo vea que es lo que necesita, si ocupa una valoración, si es paciente muy adulta, arriba de determinada edad, ocupa que medicina interna la valore, que el cardiólogo, o sea, ocupa un proceso para programarla y operarla.

—¿Con INSABI o Seguro Popular igual?

—Siempre lo hemos hecho así, y se sigue trabajando igual, yo no tengo diez traumatólogos para que me operen diario, mañana tarde y noche, tengo dos traumatólogos, y me están operando y me tienen que dar consulta también.

Entonces, todo se está operando, el problema es que si en estos días hubo cinco señoras que llegaron casi juntas fracturadas de cadera, hubo varios accidentes de moto, entonces se me juntaron más de diez fracturados. Y lógicamente que se tienen que ir operando como se va pudiendo, pero no es que no queramos operarlos, siempre hemos trabajado así.

—Argumentaban que no operaban a Eumelia, porque le faltaba acta de nacimiento…

—Lo administrativo déjenmelo a mí, yo lo arreglo. Adelanto, ya tiene su material para operarse. Yo ya tengo el material para operarla y el material cuesta. Ya lo tengo y es caro. Ya lo tengo, estamos en proceso que tengan lugar para operarse. A ver si puedo operarla esta semana, si no, este fin de semana a más tardar. Yo tengo retrasados los pacientes.

Cuando Ríodoce entrevistó a Osuna Flores, ya se sabía que el 29 de enero, sería inaugurado el nuevo Hospital General, evento al que asistiría Antonio Ferrer Aguilar, sin experiencia médica, nombrado director del INSABI.

Consciente Mirna de que su madre no sería atendida a causa de los bemoles de la inauguración del nuevo hospital, se la llevó a su casa para reanimarla con hijos y nietos, mientras la reprogramaban para operarla en el nuevo nosocomio.

“La internaron el lunes 17 de febrero, porque la iban a operar el martes 18 de febrero…pero no la operaron rápido, porque no había quirófano”, relata Mirna.

Eumelia murió el viernes 28 de febrero, a las 13:40 horas, sin la debida atención médica, asegura Mirna.

“Cuando los ocupó nunca estuvo nadie con ella, y cuando murió ahí estaban todos; habría muerto de hipotermia, porque no le regularon la temperatura del frío quirófano”, dijo

“Si hubiera sido su madre de ellos/ellas (de médico y enfermeras) la hubieran atendido aunque hubiera tenido más de 92 años”, acusa sin lágrimas y con reproche.

Artículo publicado el 15 de marzo de 2020 en la edición 894 del semanario Ríodoce.