Escamotean pagos a instructores del ICATSIN

Instructores trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATSIN) sostienen que su situación es cada vez peor. Menos horas de trabajo, jornadas irregulares, cursos “regalados” y ahora, el cobro a instituciones de cuotas de recuperación que les significan la desaparición de estos.

Así lo manifiestan una docena de maestros de diferentes capacitaciones quienes le responden al director general de la institución, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro quien señaló que las críticas y los señalamientos por malos manejos y nepotismo a su administración se deben a la efervescencia sindical.

Al contrario, la situación que exponen revela algo más que una disputa por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE). En diciembre de 2019 la gran mayoría no recibió su compensación salarial o la recibió “mocha”. Dicho pago se les otorga a manera de aguinaldo y les fue prometido para inicios de marzo, pero no llegó.

Reunidos alrededor de una mesa ovalada, los maestros instructores denuncian su situación. Menos horas, en algunos casos los obligan a regalar cursos para adquirir cursos pagados y en otros casos, coacción por parte de directores de planteles, pero el problema que los apresura es el pago del aguinaldo.

“Ellos argumentaban en dirección general que nosotros éramos trabajadores eventuales, entonces en el pliego petitorio que ya tenemos firmado hacen mención que tenemos derecho a 40 días de salario, entonces ellos tomaron en cuenta las últimas dos quincenas de noviembre, lo dividieron entre 30, sacaron le salario diario y lo multiplicaron por 40 según las horas que uno haya trabajado durante el año”, explica Osvaldo, instructor de ICATSIN.

Previamente, cuando fue cuestionado al respecto, Frías Castro comentó que los instructores en una gran mayoría realizaron el reclamo precisamente por la falta del aguinaldo de 2019 aunque trabajarían para regularizar el pago.

“Cuando nos trajeron algunas evidencias, el resultado fue que muy pocos sí los habían recibido correctamente y un número muy importante no. Llegamos a la conclusión con el propio STASE de que había qué revisarlo, definir la fórmula para el cálculo y esperar a que nos dieran dinero porque el dinero para políticas salarial y hasta el día de hoy es momento que no lo recibe el ICATSIN, pero tenemos el acuerdo con ellos y les agradezco mucho la paciencia, de que una vez que llegue ese dinero, nos vamos a sentar para pagar correctamente el aguinaldo”, dijo.

Sin embargo el dinero aún no llega. El cálculo sería, de acuerdo a la Ley, la cual manifiesta que se tomarán en cuenta los últimos 30 días efectivamente laborados por el trabajador para sacar esa cuenta.

“Nosotros como instructores que trabajamos en el penal y centros de rehabilitación trabajamos de lunes a viernes, entonces los últimos 30 días efectivamente laborados son las últimas tres quincenas, y si sacamos la cuenta de esa manera sería un promedio de 15 mil pesos aproximadamente, saldría un promedio de salario diario de 500 pesos, multiplicado por 40 si trabajaste el año completo estamos hablando de más de 20 mil pesos, y me pagaron 7 mil, y fui de los que mejor le pagaron”, explica Osvaldo.

“Y ellos argumentan vamos a ver qué se puede hacer, habían quedado que a principios de marzo iban a pagar porque no había recursos pero es hora que todavía no pagan nada. A mí me fue relativamente bien pero me faltó mucho, fueron 3 mil pesos menos del año anterior pero hubo personas de 300 pesos”, añade.

“Al maestro Gilberto le dieron 700 pesos”, añade una de las maestras instructoras. “No es justo que les llegue eso, es una cachetada, un insulto pero 700 pesos de aguinaldo por haber dado cuatro horas diarias de lunes a viernes todo el año”.

Por su parte, la delegada sindical del Plantel 1 en Culiacán, Lluvia Karely, señaló que su molestia no se trata de una efervescencia sindical como lo dijo Frías Castro en una entrevista a este semanario, sino a que cada su situación laboral es peor.

“Estamos inconformes porque aparte que los instructores le estamos dando oportunidad porque no nos entregó el aguinaldo, ahora viene a querernos perjudicar porque eso nos perjudica este cobro, los encargados y directivos de aquí no están de acuerdo en que se cobre porque no se están respetando los convenios”, explicó la delegada.

Los convenios que instituciones tanto públicas como privadas firman con el ICATSIN son para cursos sea regulares o del tipo de “Capacitación Acelerada Específica” (CAE), una especie de curso intensivo, y según denuncian los instructores, los obligan a impartir de manera gratuita, es decir, sin remuneración alguna, dos cursos de este tipo al año para lograr obtener cursos regulares y horas remuneradas.

La sospecha por parte de los instructores es que por medio de estos convenios se logra alcanzar las metas en y logros, pero todo esto con trabajo que les obligan a regalarle al instituto a cambio de posteriores horas de trabajo.

Mientras tanto, la carga de horas de trabajo continúa a la baja, según acusan y a pesar de que el ICATSIN ha cumplido con metas y logros este año la situación de la mayoría de los instructores, los trabajadores que sostienen al instituto, empeora.

