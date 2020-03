Llama Salud estatal a evitar lugares concurridos y a no viajar si no es necesario

El secretario de Salud estatal, Efrén Encinas Torres, llamó a la sociedad a evitar asistir a lugares concurridos y a no viajar si no es necesario.

Las medidas, además de la determinación de adelantar el periodo vacacional, dijo que forman parte de las medidas preventivas en el escenario uno de la epidemia, en el que actualmente se encuentra el país.

Alertó que estas medidas, al igual que el lavado continuó de manos, utilizar gel alcoholizado, evitar tocarse la cara, estornudo de etiqueta, principalmente, se logrará contener la propagación del Covid-19.

“Reforzando las acciones de prevención que son las que van a ayudar a que esto se mitigue, que esto se contenga, porque bueno pueden venir más casos, y los vamos a tener seguramente de sospechoso, es imposible hacer que la gente no viaje , es lógico el aspecto de globalización que tenemos, pero si seguimos las medidas recomendadas, de lavarse las manos con agua y jabón, gel, no tocarse la cara, estornudo de etiqueta, un pañuelo desechable, etc., si seguimos esas medidas de sana distancia también quedarse en casa, esto se puede mitigar”, detalló.

El titular de la salud en la entidad, informó que al día de hoy sigue solo un caso confirmado de coronavirus, estable hospitalizado en el General de Mochis, además de uno caso sospechoso en Culiacán, en aislamiento en el ISSSTE, con estrictos protocolos epidemiológicos para evitar contagios y “por fortuna estables, de los cuales se esperan los resultados de la prueba realizada”.

Asimismo, informó sobre 12 casos sospechosos a quienes se les realizaron las pruebas y arrojaron resultados negativos.

Respecto a la información publicada en un reconocido periódico nacional sobre que personal del Hospital General de Culiacán no se encuentra capacitado para el manejo de pacientes de Covid-19, rechazó esta información.

Aseguró que el personal de la Secretaría de Salud de todas las unidades medicas han sido y continúan siendo capacitados sobre la epidemiología clínica del coronavirus, incluyendo al sector privado.

En ese aspecto, instó a la población para que no caiga en temor e incertidumbre por información errónea, por ello llamó a todos a ser muy acertivos en la comunicación prudente y adecuada para que todos estemos bien informados.