Suspenden llegada de cruceros a México por cinco semanas

Debido a la pandemia de coronavirus en el mundo, todos los arribos de cruceros para las próximas cinco semanas al país quedan cancelados.

El Presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, José Arturo Musi Ganem, informó que el Covid-19 está generando un severo impacto que no se había registrado en la historia del turismo náutico del Pacífico Mexicano, pues dijo que actualmente navegan embarcaciones que se encuentran ya en ruta, mismos que al regresar a los puertos de origen ya no zarparan más, esperando en dos semanas ya no recibir ningún buque turístico en los puertos de Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta, de acuerdo a Milenio.

Explicó que las líneas Disney, Princess, Norwegian, Holland America, Regent Seven Seas, Carnival, Celebrity, Amadeo, entre otros, cancelaron arribos para próximas fechas, “es una situación inédita que nunca se había vivido, así que toda la industria está preocupada ante el caso”.