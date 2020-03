Preparan consulta sobre municipalización en Juan José Ríos

Para conocer si los ciudadanos otorgan o no su consentimiento para la creación del municipio de Juan José Ríos, el Congreso del Estado realizará una Consulta Popular el próximo domingo 15 de marzo.

El ejercicio será realizado en comunidades pertenecientes a los municipios de Guasave, Sinaloa, Ahome y El Fuerte, y se usarán urnas electrónicas, como sucedió en Eldorado.

Como parte de los preparativos, personal del Poder Legislativo se coordina con integrantes de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. En las diversas comunidades se han colocado lonas en escuelas públicas y pendones en vialidades, anunciando la realización de este trabajo.

Del municipio de Guasave se consultará a los habitantes de Juan José Ríos, Poblado Campo 38, Ejido Campo 38, Ejido Héroes Mexicanos, Guayparime, Bachoco y El Cerro Cabezón.

En El Fuerte se consultará a las y los ciudadanos de las comunidades de Tres Garantías, Agua de las Arenas, Lázaro Cárdenas y Bachoco, mientras que del municipio de Sinaloa, a las personas que viven en El Amapal.

En las boletas electrónicas aparecerá la pregunta: ¿Está usted de acuerdo en la creación del municipio de Juan José Ríos del que su localidad forma parte?”.

Quienes participen verán dos botones con las opciones: Sí y No, y presionarán el botón Sí en caso en que estén de acuerdo en crear el nuevo municipio, o el botón del No en caso de que no estén de acuerdo.

El domingo se recibirá el voto de los ciudadanos en 16 casillas en 12 comunidades mediante el funcionamiento de 38 boletas electrónicas. Cada boleta electrónica permite votar a 999 personas.

Los resultados se tendrán en cada casilla minutos después del cierre de la votación. Será la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación quien sumará los resultados de todas las casillas para tener la votación total y elaborará el acta correspondiente el mismo domingo.