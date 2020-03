Por Covid-19 cancelan partidos y torneos en diferentes países

La pandemia de coronavirus está causando estragos en justas deportivas de diversos países, donde se ha optado por cancelar campeonatos o jugarlos a puerta cerrada.

En México, este jueves, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció la suspensión de los dos partidos de la selección Mexicana en los Estados Unidos que se realizarían uno en Charlotte el 26 de marzo en el estadio Bank of America ante República Checa y en Arlington, Texas, el 29 de marzo en el estadio AT&T ante Grecia.

Los boletos para dichos eventos comprados en Ticketmaster y Seatgeek serán automáticamente reembolsados, señaló la Federación Mexicana de Futbol.

“Los boletos comprados en tiendas locales y otros puntos de venta serán reembolsados en dicho punto de venta”, agregó.

En Estados Unidos la Major League Baseball (MLB) suspendió los entrenamientos de primavera y pospuso el inicio de su temporada 2020 por dos semanas, lo que afecta a la Mexico Series que se llevaría a cabo en abril próximo.

“El comisionado Robert D. Manfred Jr. anunció que MLB decidió suspender los juegos de entrenamiento de primavera y retrasar el inicio de la temporada regular de 2020 al menos dos semanas debido a la emergencia nacional creada por la pandemia de coronavirus. Esta acción se lleva a cabo en aras de la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, clubes y millones de fieles seguidores”, se apuntó en el documento.

“MLB continuará evaluando los eventos en curso previos al comienzo de la temporada”, recalcó.

Esto afectará a la Mexico Series 2020 que se llevaría a cabo entre el 18 y 19 de abril entre los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks en el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

En España, los jugadores del Real Madrid de futbol y baloncesto están en cuarentena tras confirmarse un caso positivo de coronavirus de uno de sus jugadores, por lo que no podrán disputar sus partidos de futbol de LaLiga ante Eibar ni de Champions League frente al Manchester City, mientras que en el baloncesto ya se habían suspendido sus próximas actuaciones en Liga Endesa y Euroliga.

“El Real Madrid comunica que un jugador de nuestro primer equipo de baloncesto ha dado positivo tras las pruebas realizadas de coronavirus Covid-19. Desde este momento se ha efectuado la recomendación de permanecer en cuarentena tanto al primer equipo de baloncesto como al primer equipo de futbol, dado que las dos plantillas comparten instalaciones en la Ciudad Real Madrid”, señala en su comunicado.

La Liga Española acordó suspender las próximas dos jornadas por el riesgo de contagio de coronavirus. Esta medida se suma a las ya tomadas por La Serie A y el hecho de la cuarentena del Real Madrid. Dicha reunión fue parte de las constantes manifestaciones de los futbolistas de primera división, quienes no aprobaron el cierre de puertas y exigían la suspensión de todos los encuentros. La decisión será reevaluada tras el fin de las cuarentenas decretadas por los clubes afectados.

La UEFA también anunció que pospondrá dos duelos correspondientes a la vuelta de octavos de final de la Champions League.

El máximo organismo del futbol europeo anunció que los duelos Manchester City vs Real Madrid y Juventus vs Lyon no se jugarán conforme a lo calendarizado.

Esto luego de la cuarentena impuesta a los jugadores tanto de la Juventus como del Real Madrid por coronavirus .

“Las decisiones adicionales sobre los dos partidos serán comunicadas a su debido tiempo”, apuntó la UEFA en el documento.

Este martes, la UEFA convocó a las 55 federaciones del Viejo Continente y a los representantes de sus ligas para discutir el próximo martes 17 de marzo posibles estrategias de cara al Covid-19, incluyendo una posible suspensión de la Eurocopa 2020.