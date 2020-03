México no restringirá vuelos ni cerrará fronteras ante aumento de casos de Covid-19: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que, ante el avance del coronavirus en México, no habrá restricción de viajes aéreos, terrestres y marítimos y no se cerrarán las fronteras, pues no existe evidencia científica alguna que dicha medida mitigue el riesgo de transmisión.

“No hay demostración científica de que estas medidas mitiguen el riesgo de transmisión“, señaló.

Indicó que las embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y con sistema inmunodeprimido deben extremar precauciones ante el contagio del coronavirus, publicó Joaquín López Dóriga.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario indicó que esta mañana habría un caso más de coronavirus en el país, el número 13, un hombre de 71 años que pudiera presentar una enfermedad avanzada, aunque queda pendiente de confirmación.

Explicó que de los 12 casos confirmados en México solo hubo un caso grave, que permaneció 24 horas en atención avanzada, mientras que todos los demás han sido leves.

Afirmó que se están utilizando todas las capacidades de México para hacer frente a la pandemia y detalló que existen tres fases de atención que se diseñaron previamente.

En la primera se establecieron los lineamientos de actuación; la segunda se refiere al diagnóstico de las capacidades técnicas, y la tercera es la que incluye ensayos y simulacros.

Hasta ahora en el país existe el escenario uno, que es el de importación, donde los contagios se dieron en el extranjero y aún no hay un contagio entre locales.

López-Gatell informó que se analizan las características de los eventos masivos programados para las próximas semanas en todo el país, para decidir si cuentan con las características para ser cancelados o no debido a la amenaza del Covid-19.

Agregó que también se analiza el número de asistentes y sus posibles nacionalidades, luego que los gobierno estatales y el gobierno federal dieron al sector salud una lista de los eventos masivos que se organizan.