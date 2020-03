ASE oculta información de auditoría al Issstesin: Iniciativa Sinaloa

La Auditoría Superior del Estado entregó una copia de la auditoría que realizó al Issstesin pero ocultó información, acusó el director de Iniciativa Sinaloa, Silber Meza.

Mencionó que la auditoría es sobre desvíos de las cuotas a los maestros entre 2011- y 2016 que “implica desvío de cantidades muy altas de dinero de sectores protegidos por las mafias de corrupción”.

Iniciativa Sinaloa solicitó la auditoría y la ASE entregó una versión pública con un alto porcentaje del documento testado con el argumento de que hay investigaciones en curso y no podía entregar la versión íntegra.

Algunos documentos, manifestó, “tacharon” información de tablas completas que ni siquiera se sabe de qué tratan.

“Desde nuestro punto de vista fue un exceso que busca la opacidad, eso no es transparencia y ellos pueden justificarlo de la manera que quieren pero es una justificación falsa, porque cuando uno va testar un documento, testas los datos clave solamente para no dañar las investigaciones pero no un amplio porcentaje de información; incluso en una revisión que me tocó hacer del expediente de Ayotzinapa ni siquiera ahí vimos un porcentaje tan amplio de información testada”, dijo.

Detalló que la auditoría fue solicitada vía Ley de Transparencia desde el 14 de febrero de 2019 y el día 25 la declararon reservada.

Manifestó que en marzo promovieron un recurso de revisión a CEAIP y en junio ordenó que la entregaran, pero fue hasta el 17 de febrero de 2020 cuando finalmente les dieron el documento.

“Estamos de acuerdo en que se testen los datos personales, elementos que puedan perjudicar la investigación pero no podemos aceptar una regresión de transparencia que nos ha costado a los sinaloenses tanto trabajo”, expresó.