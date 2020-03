OMS declara pandemia de coronavirus

La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles que el nuevo brote de coronavirus Covid-19 es una pandemia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, dijo en rueda de prensa que debido a que en las últimas dos semanas los casos fuera de China se han triplicado, y hay 118 mil casos confirmados en 114 países y 4 mil 291 muertes, la enfermedad ya sobrepasó el término de epidemia.

“En los próximos días y semanas, esperamos ver que la cantidad de casos, la cantidad de muertes y la cantidad de países afectados aumente aún más, y la OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción, por lo tanto, hemos evaluado que Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia”, dijo.

“Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza que representa este virus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer. Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus. Esta es la primera pandemia causada por un coronavirus. Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse, al mismo tiempo”.

Informó que de los 118 mil casos reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90 por ciento de los casos están en solo cuatro países, y dos de ellos, China y la República de Corea, tienen epidemias en declive significativo. Además 81 países no han reportado ningún caso, y 57 han reportado 10 casos o menos.

“No podemos decir esto en voz alta, o con suficiente claridad, o con la suficiente frecuencia: todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia. Si los países detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta, aquellos con un puñado de casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en transmisión comunitaria”, mencionó.

“Incluso aquellos países con transmisión comunitaria o grandes grupos pueden cambiar el rumbo de este virus. Varios países han demostrado que este virus puede ser suprimido y controlado. El desafío para muchos países que ahora se enfrentan a grandes grupos o transmisión comunitaria no es si pueden hacer lo mismo, sino si lo harán”.

Agradeció las medidas tomadas en Irán, Italia y Corea para frenar el virus y controlar sus epidemias.

“Sabemos que estas medidas están afectando mucho a las sociedades y economías, tal como lo hicieron en China. Todos los países deben lograr un buen equilibrio entre proteger la salud, minimizar las interrupciones económicas y sociales y respetar los derechos humanos”, añadió.

“El mandato de la OMS es la salud pública. Pero estamos trabajando con muchos socios en todos los sectores para mitigar las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia. Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos los sectores, por lo que cada sector y cada individuo deben participar en la lucha. Desde el principio, he dicho que los países deben adoptar un enfoque de todo el gobierno y de toda la sociedad, basado en una estrategia integral para prevenir infecciones, salvar vidas y minimizar el impacto”.