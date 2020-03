Celebra AMLO que Diputados elevaran a rango constitucional apoyos sociales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la Cámara de Diputados elevara a rango constitucional los apoyos sociales.

“La primera (noticia), que es la que más me place, es que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados el que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores, a niñas, niños pobres, con discapacidad, el derecho de los jóvenes de familias de escasos recursos económicos a recibir una beca para estudiar en todos los niveles escolares y el derecho del pueblo a la salud”, dijo.

“Lo más importante de todo… porque en la Constitución hay desde hace tiempo derechos convertidos en letra muerta, el derecho a la salud se estableció hace 25 años y es hasta ahora que estamos en proceso de garantizar el derecho del pueblo a la salud, porque puede haber enunciados, pero no se cumple, no se lleva a la realidad. Por eso, en uno de los transitorios que se aprobaron ayer, se establece que, para garantizar estos derechos, nunca va a disminuir el presupuesto, cada año tiene que ser mayor o no reducirse, y es mandato constitucional”.

La modificación al artículo 4 constitucional, tuvo 385 votos a favor, 49 en contra, de los cuales 46 fueron del PAN y 18 abstenciones, de acuerdo al documento exhibido por el propio López Obrador, quien cuestionó a Acción Nacional por no avalar los apoyos sociales creados por su gobierno.

“Y se aprobó por mayoría, dos terceras partes, porque es reforma constitucional, solamente no votó por estos derechos sociales el PAN, todos los del PAN en contra, creo que uno del PRD en contra y dos independientes en contra. Todos los demás, a favor, que les agradezco mucho porque esto es justicia, esto es bienestar, esto es apoyo al pueblo y, sobre todo, a la gente humilde, a la gente pobre, a los más vulnerables”, mencionó.

“Va a pasar al Senado, pero estoy seguro que también se va a lograr la mayoría para que de esta manera pase a los estados, a las legislaturas locales y se apruebe la reforma constitucional. Esto es un avance importantísimo, es establecer el Estado de bienestar en nuestro país. Y es muy importante porque, como es reforma constitucional, no van a poder darle marcha atrás en el futuro, porque -toco madera- no van a regresar los conservadores, no van a tener mayoría y así se avanza”.

La modificación al artículo 4 constitucional establece que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución.

La ley definirá un Sistema de Salud para el Bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación, tendrían prioridad las personas y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación a partir de los 65 años de edad.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza para garantizar con equidad el derecho a la educación”.