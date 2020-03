Rechaza AMLO modificar estrategia contra feminicidios tras marcha y paro

Luego de las movilizaciones multitudinarias por el Día Internacional de la Mujer y del Paro Nacional de Mujeres, el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la estrategia contra los feminicidios, y en general contra la violencia, vaya a cambiar.

“Al contrario vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que originan la violencia”, dijo durante la conferencia matutina de este martes.

Reiteró que el enfoque que tiene su administración para lograr vivir en una sociedad mejor tiene que ver con la atención a los jóvenes, el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite desintegración de las familias y que se fortalezcan valores.

Desde Palacio Nacional, también destacó que la protesta de este 9 de marzo fue pacífica, de acuerdo a Aristegui Noticias.

“Es bueno que se proteste, que participemos todos, que se ejerza el derecho de manifestación y de protesta y que nosotros garanticemos el derecho a disentir”, expresó.

“Fue buena la jornada y sobre todo no hubo violencia porque no se gana nada con la violencia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, agregó.

Incluso, el mandatario federal manifestó que este lunes el número de homicidios y otros delitos en todo el país también tuvieron una reducción.

Al mostrar unas gráficas detalló que en total al inicio de la semana se registraron 72 homicidios y que en dos estados no hubo ejecuciones. En lo que tiene que ver con asesinatos de mujeres, el domingo 8 de marzo hubo 11 y el lunes 9 se contabilizaron 10.

López Obrador adelantó que el próximo martes dará a conocer la segunda etapa en contra de las adicciones, la cual dijo, será fuerte y directa para mostrar la “amarga realidad” que ocasiona el consumo de drogas.

“¿Cuál es la estrategia? Seguir en lo mismo y también resistir los ataques y lanzadas del conservadurismo que son muy oportunistas. Se encaraman y montan en cualquier movimiento como pasó ahora que de repente se volvieron feministas. Y aguantar porque lo dije ayer, es un movimiento legítimo, muchas mujeres se manifestaron antier y ayer en la lucha por al igualdad”, expuso.