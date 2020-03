‘Muchas veces me dijeron que mi vida corría peligro’: ‘Meché’ Murillo

Al recibir en el Congreso del Estado la medalla de honor “Doctora Norma Corona Sapiens”, Mercedes Murillo Esquer, aseguró que la acepta en nombre de quienes también, sin conocer descanso, luchan desde su trinchera contra la desigualdad, la pobreza y los afligidos.

Desde la tribuna del Poder Legislativo, reunido en sesión solemne, Meché Murillo, como popularmente se le conoce, llamó a los diputados a hacer suyas las necesidades de la gente que sufre.

“Mucha gente vive en el desamparo legal, material y emocional”, enfatizó.

La fundadora del Frente Cívico Sinaloense expresó que no siempre ha sido fácil su trabajo, ya que al hacer públicas las denuncias en los medios de comunicación, se requiere coraje y congruencia para enfrentar al sistema establecido, al tiempo que agradeció a funcionarios y empresarios que la han apoyado.

“Muchas veces me dijeron que mi vida corría peligro. Me llegaron mensajes diciendo bájale, es hora que ya le bajes. Afortunadamente otros me alentaban a seguir. En ese camino asesinaron a mi hermano Ricardo, mi compañero de lucha”.

Recordó que tras la elección de 1992 realizó un plantón por 60 días y en la siguiente elección el voto fue respetado, por lo que instó a trabajar por hacer los cambios porque éstos no se dan solos.

Invitó a los diputados a impulsar iniciativas en favor de los más necesitados, la democracia, la justicia y la paz.

“Lo único que me pesa es no haber podido tener más manos para atender a más personas. Sólo recuerden que el miedo impide este trabajo. No se asusten, no tengan miedo. Este trabajo de ayudar a los demás vale la pena. Si quieres vivir, vale la pena que ayudes a los demás”, expresó tras relatar que estudió la carrera de Derecho en la UAS al conocer los casos de reos en situación de tortura.

En su intervención, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, destacó la trayectoria de la homenajeada con la entrega, por primera vez de la medalla de honor, “Doctora Norma Corona”, a Mercedes Murillo por su trayectoria de defensa de los derechos humanos, así como solidaridad con los pobres y los desválidos.

Por su parte, la presidente de la Mesa Directiva, destacó que Meché Murillo es un referente innegable de las mujeres de Sinaloa y una voz que ha servido para hacer escuchar a aquellas voces que no habían obtenido respuesta del Estado.

El galardón fue entregado en el marco de los eventos alusivos al Día Internacional de la Mujer organizados por el Congreso del Estado.