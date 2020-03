Durazo bajo la sombra del ‘culiacanazo’

Acompañado del gabinete de seguridad federal, pero también por la espeluznante sombra del “culiacanazo” perpetrado por grupos delictivos, el 17 de octubre de 2019, en la capital del estado, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Ciudadana, viajó hasta el puerto de Mazatlán para evaluar los resultados de la Mesa Regional de Seguridad.

“Hablamos de la seguridad en general del estado, pero particularmente de la situación de seguridad aquí en Mazatlán”, dijo Durazo Montaño a una reportera al salir de la reunión realizada en la Cuarta Zona Naval.

‘Ciudad perdida’

Ese 4 de marzo, elementos de la Guardia Nacional, sitiaron la colonia “Ciudad perdida” y como para marcar territorio del Estado durante el tiempo que duró reunido el gabinete de seguridad tomaron las viviendas improvisadas por jóvenes que realizan sus actividades de venta de drogas en la vía pública.

A las 13:30 horas, mientras algunos integrantes de la Guardia Nacional compraban refrescos, papitas y otras fruslerías en el Kiosco, ubicado entre las avenidas Ignacio Zaragoza y Gabriel Leyva, sus compañeros de armas vigilaban las casas de la “Ciudad perdida” marcadas con grafitti, cuyos uniformes camuflados hacían un pálido contraste con dicha zona urbana.

Más tarde, el patrullaje de la Guardia Nacional movió su posición a la altura donde se ubica “El Reino de los Testigos de Jehová”, quienes hace años, transformaron el desastrado inmueble de la desaparecida cantina “La Quinta Águila”, en otra propuesta de carácter religioso frente a la “Ciudad perdida”.

Minutos antes, había arribado al Aeropuerto Internacional Rafael Buelna Tenorio, la comitiva de la Ciudad de México, Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, José Ojeda Durán, de la Secretaría de Marina; y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.

Sus anfitriones sinaloenses encabezados por Quirino Ordaz Coppel, gobernador del estado de Sinaloa, fieles al protocolo, los esperaban en el aeropuerto para acompañarlos hasta las instalaciones de la Cuarta Zona Naval.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; Luis Guillermo el Químico Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, y su homólogo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, no podían faltar a la cita oficial.

En Mazatlán algunos ciudadanos conjeturaban que la sede del gabinete de seguridad había sido el puerto, porque venía a analizar el fenómeno del “huachicoleo” de combustible que ya había originado algunas muertes.

Otros, aseguraban que existían sospechas de que otro grupo armado diverso a los ya existentes estaba merodeando para entrar por la zona sur del estado.

Cuando terminó la reunión del gabinete de seguridad, los reporteros preguntaron al secretario de seguridad ciudadana sobre dicho cónclave.

“Bueno, estamos aquí el señor secretario de la Defensa Nacional, el almirante Escalante, Jefe del Estado Mayor de la secretaría de Marina, atendiendo una invitación del señor gobernador, con el propósito de evaluar los resultados de la mesa regional de seguridad”, respondió Durazo Montaño.

Y agregó que habían evaluado las acciones que han dado buenos resultados, las acciones que son necesarias para consolidar los avances logrados, y las acciones que hay que tomar para remontar algunas de las deficiencias que todavía tienen en el ámbito de la seguridad pública.

Sostuvo que la mayoría de los indicadores de incidencia criminal reflejan un mejoramiento, en otros no han podido remontarlos, pero van avanzando con el compromiso de fortalecer los mecanismos de coordinación para dar cuanto antes los resultados que la ciudadanía demanda en materia de seguridad.

— Habla de algunas deficiencias, ¿Cómo cuales?— insistió una reportera.

— Bueno, pudiéramos compartirle la estadística que se presentó ahí en la mesa, ahorita le pediré a alguno de los colaboradores que la comparta, y ahí van a ver ustedes, aquellos indicadores en donde estamos en desventaja, pero en general hemos ido avanzando.

— ¿Sinaloa es ejemplo a nivel nacional en la reducción de los índices delictivos?, cuestionó otro periodista.

— Sinaloa, ha ido mejorando de manera sustantiva, su posición en los resultados favorables en materia de seguridad pública. Yo no quiero que esto se confunda con el hecho de que echamos las campanas al vuelo y cantamos victoria; reitero nos hablan estos indicadores de que vamos en el camino adecuado. Es cierto que hace no mucho tiempo Sinaloa estaba entre los estados con indicadores más graves de inseguridad pública, hoy afortunadamente no es el caso.

El ‘culiacanazo’ sí calienta

—Después de aquél evento en Culiacán, secretario, cómo ve ya en el estado, los índices…la gente sigue demandando seguridad en el estado— preguntó otro periodista.

“A ver…”, atajó Durazo esa tarde de marzo, como emulando a su jefe político Andrés Manuel López Obrador, con aquello de que ese tipo de preguntas en el contexto de las conferencias mañaneras “sí calientan”.

“Los problemas de seguridad pública no se van a acabar de la noche a la mañana, la inseguridad en el país no sólo en Sinaloa, es producto de un proceso de descomposición social de carácter histórico”, explicó con aire profesoral.

Durazo no repitió que los del “PRIAN” le habían dejado un cochinero en materia de seguridad pública, sino cambió: “y el mejoramiento tiene que ser también producto de un proceso de regeneración social, también de carácter histórico”.

“¿Cuál es nuestra responsabilidad?”, preguntó para luego responder: “acortar los tiempos para regresar la paz y la tranquilidad perdida por décadas”.

“Y eso es lo que estamos haciendo, podemos decirle a la ciudadanía que hay una coordinación muy estrecha entre las instancias federales, coordinados diariamente en el gabinete de seguridad por el propio presidente de la República”, dijo.

Aseveró que cuentan con la colaboración del gobierno del estado, trabajando hombro con hombro y eso ha permitido optimizar los resultados de los esfuerzos que están realizando en materia de seguridad pública.

“Y tenemos que destacar también la colaboración de las autoridades municipales, en este contexto es muy destacable la aportación que ahora están haciendo la secretaría de la defensa nacional y la secretaría de marina en materia de seguridad pública”, agregó.

Durazo recordó que con la creación constitucional de la Guardia Nacional, se aprobó un artículo transitorio que otorga atribuciones a la Secretaría de Marina y de la Defensa como coadyuvantes en materia de seguridad pública.

Destacó que lo antes mencionado ha permitido sumar el esfuerzo de dos instituciones excepcionales avanzando de manera paulatina en el mejoramiento de la seguridad, pese a las criticas a algunas de las estadísticas.

Dijo que en materia de homicidio doloso que es el de más alto impacto entre los delitos, diciembre es ligeramente menor que noviembre del año pasado, enero es ligeramente menor diciembre y así sucesivamente hasta febrero.

“Febrero es ligeramente menor que enero, por supuesto que el resultado en su conjunto sigue siendo insatisfactorio, pero como indicador del acierto de la estrategia es válido y es satisfactorio”, presumió dejando atrás la colonia “ciudad perdida”, mientras emprendía la retirada hacia la Ciudad de México.

Y dijo: “los números han ido mejorando, (pero) nunca serán suficientes como para cantar victoria, pero sí para indicarnos que vamos en una ruta adecuada”.

Artículo publicado el 8 de marzo de 2020 en la edición 893 del semanario Ríodoce.