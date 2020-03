Cine: ‘No soy quien crees’

Las parejas que se conocen por medio de páginas de encuentros en internet y los noviazgos que se sostienen de conversaciones virtuales ya solo son dos más entre tantas posibilidades y no sorprenden tanto. Incluso, pueden ser una buena opción si se toma en cuenta que para cuando dos personas se ven físicamente, después de un buen tiempo de platicar en redes sociales, quizás sea más seguro que se entiendan y ya se ahorraron, por lo menos, tiempo, dinero y situaciones incómodas. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, no deja de tener sus riegos e inconvenientes, como sucede en No soy quien crees (Celle que vous croyez/Francia/2019), dirigida por Safy Nebbou.

La profesora de literatura Claire Millaud (Juliette Binoche) abre una cuenta falsa en Facebook y se hace pasar por una joven de 24 años. Si al principio su intención era espiar a su novio Ludo (Guillaume Gouix), luego se interesa por Alex (François Civil), lo agrega a su lista de contactos y después de varios meses de pláticas virtuales y llamadas telefónicas terminan enamorados. El problema aparece cuando Alex exige a Claire que se vean en persona y ella tiene que revelar que es una señora divorciada, con dos hijos y el doble de edad del que su novio cree.

Uno de los aspectos importantes de la cinta escrita por Safy Nebbou junto a Julie Peyr, basados en la novela de Camille Laurens, es que lleva a reflexionar en el peligro que implica este tipo de encuentros. Tanto en la historia como en la vida real es extremadamente sencillo crear una cuenta en cualquier red social, a pesar de las supuestas restricciones de edad, y adoptar una personalidad falsa, lo cual no solo tiene consecuencias negativas con respecto al engaño en sí –puede ser visualmente más agradable la persona imaginada que la real, por ejemplo–, sino que del otro lado de la pantalla podría estar alguien con intenciones perversas, capaz de hacer infinidad de daños a cualquiera, no solo a mujeres o menores de edad, por lo que decir una edad y una apariencia que no se tiene y se frustre una relación de pareja, sería lo menos grave.

No soy quien crees se trata de un drama entretenido. Aunque la película da algunos giros nada sorprendentes, sino más bien predecibles, y por momentos se complica más de lo necesario, su desarrollo funciona de manera convencional; no se trata del filme del año; su temática, más que original, es oportuna. Es un filme que se disfruta por la empatía y la química entre Claire y Alex, más cuando solo conocen de ellos sus voces y no se han visto físicamente; y por ese profesionalismo intachable de la psicóloga Catherine Bormans (Nicole Garcia) quien, a pesar de las constates provocaciones de su paciente, se mantiene fiel a sus principios.

Sobre todo, la cinta se mantiene por la actuación de Juliette Binoche (Tres colores: Azul, 1993; Chocolate, 2000): lo mismo luce como una mujer perdidamente enamorada de Alex; desesperada, preocupada y celosa porque pierde contacto con él; perversa y malévola cuando se siente segura de recupéralo; que honesta y creíble al justificar su doble identidad. No se la pierda… bajo su propia responsabilidad, como siempre.

Artículo publicado el 8 de marzo de 2020 en la edición 893 del semanario Ríodoce.