Miles de mujeres mexicanas se unen a paro nacional tras marcha histórica

Después de una marcha histórica, las mujeres mexicanas protagonizan un paro nacional histórico. Calles, escuelas, oficinas y medios de transporte colectivo lucen este lunes a medio motor en distintas ciudades, incluyendo la capital. Las protestas consecutivas reflejan cómo se ha intensificado la lucha de las mexicanas contra la violencia y la impunidad en uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres. También las de Argentina y Chile, que celebraron huelgas en años anteriores, volverían a hacerlo este lunes.

“Lo que queremos provocar es que se vea cuando no estamos tampoco la ciudad circula”, dijo Viviana Méndez, abogada y madre, a la agencia Associated Press. “Que se vea, que somos muchas. Que si nos están matando, qué van a hacer sin nosotras”, señaló una asistente a la marcha de ayer.

En la marcha de ayer, unas 80 mil mujeres tomaron el centro de la capital mexicana, según datos oficiales. Algunos creen que fueron más. Miles de mujeres, además, marcharon en varias ciudades del país. La movilización es histórica, publicó SinEmbargo.

Según datos del gobierno, 3 mil 825 mujeres sufrieron muertes violentas el año pasado, un 7 por ciento más que en 2018. Eso supone unas 10 mujeres asesinadas en México cada día. Miles más han desaparecido sin dejar rastro en los últimos años. Las autoridades parecen incapaces de impedir o investigar adecuadamente los crímenes, muy pocos de los cuales terminan en condenas. La idea era hacer a las mujeres visibles por un día para que compañeros de trabajo, jefes, novios, esposos y en algunos casos, hijos, reflexionaran sobre las ausentes.

Un salón íntegramente compuesto por hombres. Se siente un vacío en el ambiente, el sol apareció y no logra iluminarnos a todos.@FESAragonUNAM #El9NadieSeMueve pic.twitter.com/aMrEKTmiw7 — Andrèi V. (@Rover_Notturno) March 9, 2020

En Ciudad Juárez, donde los feminicidios han movilizado antes a la sociedad, solo dos mujeres del área de Tesorería acudieron a trabajar hoy durante el paro nacional. La Oficialía Mayor dijo que se ausentaron mil 606 trabajadoras del Municipio. El Alcalde Armando Cabada destacó el caso de sólo una trabajadora del área de nóminas la que se presentó y dijo que se le dará otro día libre por haber acudido. También se presentó su jefa, la directora de Egresos, Lizeht Pineda, según El Diario de Juárez. Según se informó, en el Ayuntamiento hay más de 6 mil plazas. Se reportó asistencia normal de hombres.

Pero no en todas partes fue así. Aunque en las escuelas públicas y particulares se suspendieron clases y en algunos bancos detuvieron todas sus operaciones, en Mazatlán no todas las mujeres se sumaron al paro nacional. En hoteles y restaurantes de Zona Dorada sí se trabajó de forma ordinaria, igual en algunos bancos que se negaron a dar el día a sus trabajadoras. En el Centro de la ciudad y centros comerciales también hubo negocios atendidos por mujeres que subieron sus cortinas para dar servicio como cualquier otro día, reporta Noroeste.

La agencia española EFE reportó desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que mujeres zapatistas se sumaron al paro nacional. “Vivan las mujeres zapatistas, vivan las mujeres que seguimos en la lucha, vivan las mujeres de la Junta de Buen Gobierno. Las mujeres Zapatistas ya no queremos más violencia, ya no queremos más asesinatos de mujeres, organizadas y sin miedo, seguimos adelante. No están solas”, fueron algunos de los mensajes que lanzaron desde las afueras del caracol de Tulancá. El evento de unión de las mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) comenzó sobre las 05.00 hora local (11.00 GMT). Mujeres zapatistas bajaron de la montaña con veladoras en manos hasta la plaza central del caracol ubicado en la carretera Panamericana que conduce a la ciudad de Comitán de Domínguez.

Facultad de Ingeniería UNAM, jamás hay estacionamiento y hoy está vacío #El9NadieSeMueve pic.twitter.com/BhPpM0rvXU — Marco Arista (@Marco_Arista) March 9, 2020

“Las oficinas ubicadas al interior de Palacio Municipal y la Sala de Regidores lucen vacías, luego de que trabajadoras del Ayuntamiento de Puebla se sumaran al Paro Nacional #UnDíaSinNosotras y no asistieran a laborar”, dijo por su parte Periódico Central, desde Puebla. “En un recorrido se pudo corroborar que los hombres en el Ayuntamiento se están encargando de las actividades que les corresponden a sus compañeras. En la oficina de Presidencia, uno de los empleados declaró que sienten la ausencia de las mujeres; pero pesar de tener una mayor carga laboral, apoya la iniciativa. ‘Son seis mujeres del área, se siente muy raro estar sin mujeres pero qué bueno que se sumaron a este cambio’, expresó. El personal que labora con las regidoras panistas, Augusta Díaz de Rivera, Carolina Morales y Luz del Carmen Rosillo, colocó cartulinas moradas con mensajes de apoyo para las mujeres que este día se sumaron al paro nacional”.

Bancomer pone el ejemplo y sus empleados de ventanilla ahora también hacen labores de aseo generalmente destinadas a mujeres #El9NadieSeMueve pic.twitter.com/Kw5cNzTfa6 — Javier López Díaz Personal (@RedLopezDiaz) March 9, 2020

El Informador de Guadalajara reportó: “‘No sé si has notado, pero las calles se ven vacías, todo se relajó demasiado’, comentó Ricardo Flores, encargado del estacionamiento sobre Chapultepec y Lerdo de Tejada, que por la mañana lucía con pocos autos. ‘A esta hora mínimo tengo la mitad, y mira’, señaló. Según él, de cada diez mujeres que llegaban por la mañana, hoy ha visto a cuatro. El movimiento de la ciudad no fue el de un lunes cualquiera este 9 de marzo, pues el paro de mujeres de ‘Un día sin nosotras’ sí influyó al punto de que parecía ser un día feriado, solo que con muchas menos mujeres. Por las aceras, por los camellones, se veían caminar más que nada hombres entre algunas cuantas de ellas que aparecían esporádicamente. El diario jaliciense agrega: “Por doquier se hallaban negocios cerrados; algunos otros, sin mujeres, aunque otros tantos sí pidieron a sus trabajadoras laborar, como en una cadena de tiendas de venta de telas”.

“En México es como si estuviéramos en un estado de guerra, estamos en una crisis humanitaria por la cantidad de mujeres desaparecidas y asesinadas”, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Por paro nacional de mujeres #UnDíaSinNosotras, sin clases en las escuelas de educación básica de Coahuila Posted by VANGUARDIA on Monday, March 9, 2020

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este lunes la libre manifestación en la multitudinaria marcha de mujeres del domingo en Ciudad de México pero denunció que hubo grupos que mediante actos vandálicos intentaron provocar a las autoridades. “Es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, contra los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el Gobierno”, dijo el Presidente en su conferencia de todos los días en Ciudad de México.

El grupo de Facebook “Un día sin mujeres” tenía más de 320 mil miembros que debatían y se informaban entre ellas sobre las posibles consecuencias de no acudir a la oficina, al hospital o la escuela por un día.

Hoy 9 de Marzo #UnDiaSinEllas

Les comparto como se ve la universidad a la que asisto.

¡Realmente el cambio es muy notorio!#El9NadieSeMueve #UnDiaSinMujeres pic.twitter.com/Us4UpFTEQP — 𝒥𝒶𝓋𝒾ℯ𝓇 (@Javier_Megar) March 9, 2020

Si la asistencia a la protesta del domingo en Ciudad de México era un indicio del seguimiento, las calles se ven vacías este 9 de marzo.

La convocatoria creció en febrero después de dos asesinatos que conmocionaron a la capital mexicana: el de una joven que fue horriblemente desfigurada, al parecer por su pareja, y el de una niña de siete años, secuestrada afuera de su escuela.

EL TRANSPORTE PÚBLICO… DESIERTO

Desde las 5:00 de la mañana, que comenzó a dar servicio el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se pudo apreciar una afluencia menor de mujeres en los andenes y vagones. Asimismo, las taquillas permanecen cerradas, por lo que no hay venta de boletos. Únicamente recargas mediante las máquinas para las tarjetas de movilidad integrada.

Debido a ello, decenas de usuarios tuvieron que formarse por varios minutos para poder recargarlas.

09/03/20 6:48 Diario tomo este autobús a la misma hora, y viene horriblemente lleno; a veces una señora (mi vecina) me saluda y platicamos todo el camino. Hoy, ellas no llegaron. #El9NadieSeMueve pic.twitter.com/2M1YmjCGhJ — Zimri 🦊 (@ZimriGongora) March 9, 2020

Usuarios que no cuentan con dicha tarjeta han tenido que recurrir a otros pasajeros que sí cuentan con ella para acceder a las instalaciones del Metro.

#UnDiaSinMujeres así las cosas en la estación Insurgentes pic.twitter.com/zkzPtsFA9S — Carlos Miguel (@Crotchhertz) March 9, 2020

Por su parte, el Metrobús luce de manera similar. Los espacios destinados exclusivamente para mujeres se encuentran casi vacíos.

#El9NadieSeMueve

Impresionante ver el vagón exclusivo para mujeres así. pic.twitter.com/HBbYzoN04g — Lic. Daniel Oviedo (@DanielOviedo82) March 9, 2020

MAÑANERA DE POCAS REPORTERAS

Como lo habían anticipado, las reporteras también se unieron al paro “Un día sin nosotras” y no estuvieron presentes en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. En las sillas destinadas a reporteras y reporteros faltaban ellas. De al menos 30 periodistas que acudieron, únicamente seis eran mujeres.

LA ACADEMIA EN PARO

Facultades, preparatorias y CCH’s de la Universidad Nacional Autónoma de México también se solidarizaron con los miles de mujeres que han decidido no salir de casa en protesta por la ola de feminicidios que ha azotado al país en recientes fechas. Pocos alumnos, todos varones, ocupan las aulas de clase.

Estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Aragón compartieron en redes sociales algunas imágenes que muestran los salones semivacíos. Otros más compartieron fotos de pasillos desiertos ante la ausencia de las estudiantes y profesoras.

Des mismo modo, el estacionamiento de la Facultad de Ingeniería de la UNAM también luce vacío. “Jamás hay estacionamiento y hoy está vacío”, tuiteó un alumno. “¡Realmente el cambio es muy notorio”, compartió otro.

Por su parte, la Gaceta UNAM dedicó el número de este 9 de marzo al Día Internacional de la Mujer y al movimiento “Un día sin nosotras”.

En ese contexto, Natalia Olalde, estudiante universitaria de 18 años, de la Ciudad de México, señaló que tenía previsto hacer huelga y que eso implicaba no salir de casa, ni siquiera a por un café.

Así luce mi grupo de la ESCA Sto Tomás en el @IPN_MX , pues la mayoría son mujeres y no asistieron. No desarrollaremos el tema de hoy y el tiempo será para reflexionar sobre la importancia del #El9NadieSeMueve y qué hacer para atender sus demandas. pic.twitter.com/l4NdAbHCCc — Juan Manuel Cantú V (@JuanManuelCantu) March 9, 2020

Algunas escuelas privadas cancelaron servicios de autobús dependientes de cuidadoras que acompañaban a los niños hasta las puertas de sus casas, mientras que otras reclutaron a padres de los alumnos para dar clase en ausencia de las maestras.

Gaceta UNAM dedica su edición del lunes 9 de marzo al #DiaInternacionalDeLaMujer y a la convocatoria #UnDíaSinNosotras, subrayando la significativa ausencia de las mujeres en la vida universitaria, donde representan más del 50% de la comunidad, y aportan valor inconmensurable. pic.twitter.com/wz56PNeFB3 — Gaceta UNAM (@Gaceta_UNAM) March 9, 2020

Algunas escuelas privadas cancelaron servicios de autobús dependientes de cuidadoras que acompañaban a los niños hasta las puertas de sus casas, mientras que otras reclutaron a padres de los alumnos para dar clase en ausencia de las maestras.

Por su parte, el Tecnológico de Monterrey, campus Nuevo León, realizó una ceremonia en la que se brindó un minuto de silencio en memoria de todas las jóvenes víctimas de feminicidios.

LOS BANCOS HICIERON LO PROPIO

Los grandes bancos, empresas de medios y firmas de abogados se sumaron a las convocatorias. La confederación de negocios Coparmex instó a sus más de 36 mil compañías socias en todo el país a participar, pese a estimar que la huelga supondría pérdidas de cientos de miles de dólares.

Por ejemplo, en redes sociales circulan imágenes de sucursales correspondientes a la firma BBVA sin sus empleadas. Las cajas se notan solas, sin trabajadoras ni cuentahabientes mujeres.

COAHUILA SIN MUJERES

Al igual que en muchos otros rincones del país, el “Día sin nosotras” hace eco en Saltillo, Coahuila. Las calles y el transporte público se aprecian visiblemente vacíos. Las escuelas y establecimientos también están desiertas.

En una videograbación se observa la escuela primaria “Emiliano Zapata” de Saltillo cerrada con candados, pues decidió suspender labores este 9 de marzo.

LAS OFICINAS TAMBIÉN LUCEN CASI VACÍAS

Oficinistas de diversas empresas también compartieron en sus redes sociales imágenes de sus centros de trabajo casi vacíos, pues varios puestos corresponden a las mujeres que hoy se solidarizaron con el “Un día sin nosotras”.

El paro nacional comenzó al día siguiente de que decenas de miles de mujeres vestidas de morado tomaran las calles de Ciudad de México para protestar por la violencia de género. Algunas manifestantes pintaron mensajes como “México asesina mujeres” en los monumentos, reventaron ventanas e iniciaron hogueras. La mayoría marchó de forma pacífica.