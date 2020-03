En Culiacán, paro nacional estalla con marcha de mujeres; por la violencia, revientan contra el estado y la sociedad

El paro nacional de mujeres se hizo sentir en Culiacán. Mujeres de diferentes colectivas feministas se organizaron y tomaron algunas de las principales calles de la capital de Sinaloa. Faltaron a sus escuelas, a sus trabajos, dejaron sus labores y salieron a protestar.

Decidieron partir del Ayuntamiento de Culiacán. Ahí, criticaron no solamente las políticas sino la actitud del presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro. “Vete por donde no hay feminicidios”, le pintaron en una de las blancas paredes. La pinta apenas duró unos minutos. Pero no así la marcha, fue alrededor de una hora de gritos, consignas y cánticos de cientos de mujeres.

Trabajadoras de la comuna acudieron a trabajar. Sólo unas pocas faltaron. Las declaraciones del alcalde fueron en el sentido libertad a aquellas mujeres que faltaran, aunque en otras más dijo que se aplicaría el reglamento.

El alcalde mencionó en una entrevista sería imparcial, neutral, aunque también dijo que no promovería al paro. El Día Internacional de la Mujer emitió un comunicado en donde felicitó a las mujeres y el mensaje no fue bien recibido en redes sociales.

Y así enfilaron sobre la avenida Álvaro Obregón al sur. Al frente del contingente Sabuesos Guerreras, mujeres rastreadoras de Culiacán en exigencia de no más personas desaparecidas. Atrás las demás mujeres. Todas con pancartas, mantas y gritos y cánticos.

En la calle Constitución las mujeres continuaron su marcha. El destino fue el patio del Palacio de Gobierno en donde las demandas de justicia tronaron contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Estado feminicida, gritaron. En lo que va del año, en Sinaloa han ocurrido 12 feminicidios. Otro motivo para protestar.

Ahí las consignas. En los pasillos de los cuatro pisos del edificio hombres se remolinaban para ver la protesta. Las mujeres no acudieron a trabajar, al menos una considerable mayoría. Y ahí, abajo en el patio, la protesta con cánticos incluyó pintas en paredes y pisos del inmueble.

Se leyó un pliego petitorio. Desde 2017 en que se activó la Alerta de Género en cinco municipios de Sinaloa la situación para las mujeres no ha mejorado. Incluso se han registrado mayores casos de violencia de género.

El documento que leyeron fue dirigido al Poder Judicial del Estado, al Congreso, al gobernador, al fiscal Juan José Ríos Estavillo, al presidente municipal de Culiacán y a la opinión pública.

Concluye con un párrafo que resume gran parte de su lucha:

“Porque estamos hartas de vivir con temor, con miedo, con inseguridad, porque exigimos JUSTICIA PARA TODAS, porque NO SON CIFFRAS, SON NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES CON HISTORIAS Y FAMILIAS, porque es obligación de las autoridades de los tres poderes de los tres niveles de gobierno garantizar nuestros derechos humanos… porque NI UNA MENOS, porque VIVAS, LIBRES Y SIN MIEDO LAS QUEREMOS”.