Descabeza Morena a comités estatales y municipales

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) entró a la fase intensiva de reestructuración anulando a los delegados, a partir de este jueves cinco de marzo (2020).

Así, el doctor, José Borunda Meléndez dejó de ser representante de Morena en Ahome.

Al momento, Morena está acéfala, y los diputados locales entraron a buscar la concordia de los militantes. En Ahome, encabezaron las asambleas los legisladores, Juan Ramón Torres Navarro y Cecilia Covarrubias, este fin de semana.

El alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, alias el “Billy” Chapman, cuyos seguidores reventaron la asamblea para elegir delegados, quedo fuera de las asambleas, pues de los 10 representantes elegidos por la militancia, ninguno es de su grupo. Por ello, el alcalde está sin respaldo político local.

De acuerdo con una circular emitida el 28 de febrero y rubricada por Alfonso Ramírez Cuellar, diputado federal en función de rector de Morena a nivel nacional, todo delegado de Morena en los estados y municipios fueron suspendidos y nadie podrá designarlos ni realizar procedimiento de selección, hasta en tanto que el Comité Ejecutivo Nacional (que preside) no defina los lineamientos.

Este fin de semana, los legisladores locales cohesionaron a las diversas tribus de Morena para evitar desbandada, y mantener la unidad.

Militantes de Morena consultados al respecto, aceptaron comentar el caso con la condición de no ser identificados porque no tienen representación oficial ni formal y para no abonar al caudillismo, dijeron que la nueva directriz consolidará al aún movimiento como partido político.

Reconocieron que Torres Navarro, el legislador de Ahome con mayor responsabilidad en la Sexagésima Tercera (LXIII) Legislatura, tuvo un proselitismo interno intensivo, logrando calmar inconformidades.