Mueren 10 personas por derrumbe de hotel con pacientes con coronavirus en China

Al menos 10 personas murieron luego que se derrumbara un hotel que funcionaba como centro de cuarentena de pacientes con coronavirus en el sureste de China.

El hundimiento del Hotel Xinjia, en la localidad suroriental de Quanzhou, ocurrió ayer sábado. Treinta y ocho personas han sido rescatadas de los escombros por los equipos de emergencias, compuestos por más de un millar de bomberos y sanitarios, que continúan con las labores de rescate hasta las 16.00 hora local (8:00 hora GMT).

La prensa china indicó que 71 personas se encontraban en el edificio -de cinco pisos- en el momento del suceso, acontecido en torno a las 19:15 hora local de este sábado (11:15 hora GMT) en la localidad suroriental china de Quanzhou, por lo que 23 seguirían bajo los escombros.

Forty-nine people have been rescued as of 8:20 am on Sunday after a hotel building collapsed in E China's Fujian Saturday evening, local authorities said. The National Health Commission dispatched 18 medical experts to Quanzhou to support local emergency relief work. pic.twitter.com/szdkPYDsLX

— People's Daily, China (@PDChina) March 8, 2020