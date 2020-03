Difieren audiencia intermedia contra exfuncionarios de la SAyF

La audiencia intermedia por el presunto desvío de 260 millones de pesos de exfuncionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas fue diferida de nueva cuenta.

Los imputados son el ex Secretario, Armando Villarreal Ibarra; el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez.

Los abogados pidieron a la Jueza diferir la audiencia debido a que están en trámite amparos contra el auto de vinculación a proceso y recursos de apelación contra la negativa de conceder la suspensión del proceso.

En febrero pasado los imputados propusieron pagar como reparación del daño 2 millones de pesos para suspender el proceso y evitar llegar al juicio pero la Jueza rechazó la propuesta.

Los abogados apelaron la negativa de la jueza y el recurso todavía no se ha resuelto.

En la audiencia de hoy, los defensores señalaron que no podía realizarse y debían esperar a que se resuelvan los recursos.

Además, uno de los imputados, Ernesto Herrera, no acudió por motivos de salud y es indispensable su presencia.

La Jueza dijo que los recursos no son justificación para no celebrar la audiencia.

En el caso de la ausencia de uno de los imputados, dijo que podía celebrar una audiencia con los dos imputados presentes y luego otra con el que no estaba.

La Juzgadora dijo que difería la audiencia solo porque José Carlos Ramírez había nombrado a una nueva abogada que apenas acaba de conocer del caso y por lo tanto no está en condiciones de realizar una defensa adecuada.

La audiencia fue programada para el próximo 25 de marzo.