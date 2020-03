SKY transmitirá en exclusiva la Liga Mexicana del Pacífico

La firma fue por los próximos 4 años.

Ciudad de México, 5 de marzo de 2020.- SKY y La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) presentaron hoy un histórico acuerdo que otorga a SKY los derechos de transmisión del total de los juegos de la LMP y Serie del Caribe, a partir de la Temporada 2020-2021.

Atendiendo el interés de la afición del Rey de los Deportes, SKY transmitirá para México, Centroamérica y República Dominicana, en vivo y en alta definición, todos los juegos de la LMP: 340 juegos de rol regular y todos los encuentros de post temporada. De igual forma, Sky transmitirá para México todos los encuentros de Serie del Caribe.

Además, a través de la aplicación móvil BLUE TO GO VIDEO EVERYWHERE, los suscriptores de SKY podrán disfrutar en vivo cada juego, en cualquier lugar desde sus dispositivos móviles.

Los cinco juegos del día de la LMP podrán sintonizarse desde la opción de VeTV, el paquete más accesible que ofrece SKY.

En conferencia de prensa, el Lic. Juan Carlos Muñoz Vázquez, Director de Programación de SKY, el Lic. Marco Rojas Kuri, Director de Mercadotecnia de SKY, y el Lic. Omar Canizales Soto, Presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, celebraron el acuerdo y sus alcances, que abonarán a impulsar el beisbol mexicano en otras latitudes, desarrollando una nueva afición a nivel nacional e internacional.

El Lic. Omar Canizales Soto expresó, “El beisbol mexicano está llegando a donde pertenece. Por primera vez en muchos años, se acerca al lugar que merece como el deporte que más crece año con año de manera consistente en México”.

“El beisbol está llegando al hogar y al corazón de más mexicanos que disfrutan de su pasión, de su gran calidad y espectáculo. Porque más de tres millones y medio de visitantes cada temporada en nuestros estadios no se equivocan, por el contrario, nos inspiran, nos motivan y nos impulsan a llegar más lejos, a llegar hasta donde nos quieren ver, llegar incluso a donde no nos conocen”, indicó el Presidente de la LMP.

SKY es la empresa líder en servicios de TV por suscripción en México, con más de 20 años ofreciendo, en exclusiva, la mayor cobertura de eventos especiales, deportivos y de entretenimiento.

La Liga Mexicana del Pacífico, con una historia de 75 años, es considerada una de las cuatro ligas de beisbol más importantes en el mundo, por la cual han desfilado las máximas figuras del beisbol mexicano, así como emblemáticos jugadores de renombre mundial, ofreciendo un espectáculo deportivo y social de la más alta calidad.

Ahora, la LMP forma parte de la gran oferta de contenidos deportivos que SKY brinda a sus más de 7 millones de suscriptores en México.