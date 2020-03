Realizan megamarcha en Puebla para exigir seguridad

Una marcha multitudinaria que medios locales calculan que se integra de 100 mil personas, en su mayoría estudiantes, se realiza en la ciudad de Puebla este jueves.

La megamarcha inició alrededor de las 8:00 horas, tiempo local, y recorrió las avenidas Juárez y Reforma hasta llegar a Casa Aguayo.

El periodista Osvaldo Valencia de Periódico Central, señaló que participan 55 universidades, entre ellas la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), donde estudiaban José Antonio Parada, Ximena Quijano y Francisco Tirado, los tres estudiantes de Medicina asesinados la semana pasada en Puebla junto a Josué Emanuel Vital, un conductor de Uber.

Estudiantes marchan en #Puebla contra la violencia en #megamarcha universitaria Exigen seguridad en planteles al gobernador @MBarbosaMX

Los jóvenes portan cartulinas y mantas con el hastag “#NiUnaBataMenos”, “#NiUnaMás” “Por los que no están, por los que no aparecen y por los que estamos”, “Quiero ver a México brillar no sangrar”.

El numeroso contingente, se reporta como el más grande en la historia reciente de Puebla, ya que además de los estudiantes se ha sumado la población en general para exigir garantías de seguridad.

“Los comerciantes y ciudadanos que los han visto pasar han levantado el puño en señal de apoyo y no falta a quienes se les escapó una lágrima por el sentimiento de los estudiantes universitarios unidos, señala el periodista poblano en Twitter.

La familia del joven Javier Tirado Márquez dijo al Periódico Central que están “cansados de que el gobierno solo nos de condolencias, queremos que se pongan a trabajar y dejen de culpar a las pasadas administraciones”.