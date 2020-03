Periodista acusa en la mañanera de AMLO al bloguero Paúl Velázquez de amenazarla (videos)

Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador la periodista Isabel González de Grupo Imagen, denunció al bloguero de Los Mochis, Paúl Velázquez, de amenazarla.

Al tomar el micrófono y mientras el bloguero se encontraba a un lado de ella, acusó que ayer este presuntamente le dijo que “ojalá le dieran un tiro”.

Lea: ‘Viví para contarla, fue ‘Billy’ Chapman’, acusa el bloguero Paúl Velázquez https://bit.ly/2GZcEuY

“Ayer fue un día negro para las periodistas que cubrimos presidencia de la República… fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro del Palacio Nacional por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo, que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon, sólo por decirle que su parche lo hace verlo como un pirata falso”, manifestó a López Obrador.

🔴 En la #Mañanera la periodista Isabel González denuncia apología del delito y amenazas en su contra; un vlogger que asiste a Palacio Nacional dijo que ojalá le dieran un tiro pic.twitter.com/AQVjXQqNoR — Quadratín Querétaro (@Quadratin_Qtro) March 5, 2020

“Es muy curioso a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales, no solo este diálogo circular.. que cuando llega a Moneda llega sin parche, le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que su ojo no tiene nada y me incite a que me cometan un crimen de odio, eso no se vale, me pongo en sus manos, en manos de las autoridades, usted lo ha dicho no a la violencia, el video ahí está , hay un video irrefutable y también hace semana y medio lo dijo al interior de Palacio Nacional, solo que esa vez no grabaron video… Pido la protección de la Segob porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras prostitutas de la información”.

López Obrador llamó a perdonar y a la reconciliación, y en caso contrario acudir a las instancias judiciales.

"Le deseo de todo corazón que reciba un balazo (a la reportera de Excelsior) "

Paul Velazquez pidiendo que agarren a balazos a Isabel Gonzalez de @Imagen_Mx

Las consecuencias @JesusRCuevas del nulo control en Palacio Nacional. pic.twitter.com/Ym4IkoP3gd — Daniel Flores✒📸 (@Daniel_17flores) March 4, 2020

Llamó a que durante las conferencias mañaneras no se presenten situaciones similares y que su gobierno no limitará el acceso a la prensa.

Paúl Velázquez fue baleado el 19 de diciembre pasado en Los Mochis, él responsabilizó del ataque al Alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno durante la conferencia mañanera del 5 de febrero.