Son erradas las políticas subsidiarias de AMLO, Enrique de la Madrid

El ex secretario de Turismo en el gobierno del priista, Enrique Peña Nieto, Enrique Octavio de la Madrid Cordero reconoció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una misión correcta de disminuir la desigualdad entre los mexicanos, pero erradas las políticas subsidiarias.

“Ya está demostrado científicamente y en la práctica que con subsidios económicos no es la fórmula para reducir la desigualdad en un país, como se hace y antes se hizo en México, sino con oportunidades de desarrollo y crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no habrá avance”, opinó el también ex Director del Banco Nacional de México, durante su visita a la ciudad de Los Mochis para disertar esta tarde de miércoles la conferencia “Retos de México de cara a nuevas oportunidades” que patrocinó el Centro Empresarial del Valle del Fuerte en el ciclo “Agentes de cambio 2020. Somos actores, no espectadores”.

Dijo que el gobierno actual debe modificar las políticas públicas para dar confianza al inversionista extranjero y al local, de lo contrario, nada prosperará.