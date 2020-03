Golpean en Londres a estudiante de Singapur por la epidemia de Covid-19

Cuatro jóvenes golpearon en Londres a un estudiante de 23 años de Singapur identificado como Jonathan Mok, por la epidemia de coronavirus.

De acuerdo a diversos medios, el estudiante caminaba por una calle de Oxford en Londres el pasado lunes, cuando se cruzó con cuatro jóvenes, uno de ellos le dijo algo y cuando volteó a verlo, comenzaron a golpearlo.

“De repente, el primer puñetazo me llegó a la cara, por sorpresa. Cuando todavía estaba aturdido por el primer golpe, el chico me dio el segundo puñetazo”, escribió Jonathan en Facebook.

“Para entonces, algunos transeúntes se habían detenido y uno de ellos estaba tratando de razonar con ellos. (…) Traté de reaccionar para defenderme, pero no pude hacer nada sustancial porque estaba todavía recuperándome de un hueso roto en mi mano”.

#APPEAL | Can you help identify the four men pictured?

Officers investigating a racially aggravated assault on a man would like to identify and trace them. Call 101, quoting CAD 7522/24Febhttps://t.co/glEZuLYoli

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 4, 2020