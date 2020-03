Durante la mañanera de AMLO, reportero y activista se enfrentan (videos)

Durante la conferencia mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el reportero Marco Antonio Olvera y la activista Frida Guerrera, protagonizaron un altercado.

La discusión comenzó cuando Olvera le pidió a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que iniciara una investigación contra quienes presuntamente están detrás de la convocatoria del Paro Nacional del 9 de marzo, entre ellos enlistó al expresidente Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Belaunzarán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo y la propia Frida Guerrera.

Acaba de pasar uno de los momentos más vergonzosos de las mañaneras: Este tipejo, el “periodista” consentido de AMLO, pidió una investigación de la UIF contra políticos y ¡contra @DeniseDresserG y @Fridaguerrera! para saber quién está detrás del paro de mujeres. No vomiten. 🤢 pic.twitter.com/y2aZELE3Hz — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) March 4, 2020

“Le cuestiono si la UIF pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Belaunzarán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el día sin mujeres el próximo 9 de marzo. Lo digo porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos… sería interesante que los mexicanos sepamos quiénes los financian”, dijo el comunicador.

Posteriormente, la activista Frida Guerrera, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que le diera la voz, y pese a que éste se negó en un primer momento, cedió. Ya al micrófono la mujer negó recibir algún financiamiento ni pertenecer a un partido político.

“Yo no me considero prensa derechista, tampoco soy panista, ni priista, soy una mujer que lleva 13 años luchando dando voz a la gente que necesita ser escuchada. Desde el 2016 he estado documentando y contando historias de mujeres y niñas asesinadas, haciendo investigación en todo el tema del feminicidio. Yo no represento a nadie más, más que a familias, víctimas”.

Denunció que las mujeres comunicadoras y periodistas que hablan de género en el país, son atacadas y desacreditadas “como lo acaba de hacer este señor (Marco Antonio Olvera), yo no soy funcionaria, yo no soy periodista, yo soy una comunicadora, una pasante de Psicología, y a las pruebas me remito para que vean como vivo… a mí nadie me paga por hablar de feminicidios”.

Al presidente le pidió un día en la conferencia mañanera para abordar el tema de los feminicidios, y le aseguró que no busca atacarlo, sino que se resuelva el problema. López Obrador se comprometió a que la secretaria de Gobernación atenderá la temática.

Al término de la conferencia Frida Guerrera encaró a Marco Antonio Olvera.