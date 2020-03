Hartos del gobierno, bloquean camiones recolectores de basura en El Fuerte

Por instrucción de alcaldesa, crean basureros clandestinos a cielo abierto

Hartos de ser tomados como basurero clandestino del “Pueblo Mágico”, habitantes del poblado Canutillo se levantaron en contra de la alcaldesa, Nubia Xitlali Ramos Salazar.

Y en sus primeras acciones, organizaron grupos de vigilancia ciudadana que impidan a los conductores de los camiones recolectores vaciar la basura doméstica en sus terrenos.

Este fin de semana, hombres y mujeres se turnaron durante 24 horas para poner vigías en los dos caminos de acceso hacia la zona de desembarque de basura.

Uno está sobre la calle principal del poblado, y otro a espaldas. El primero es un camino recto, y el segundo una brecha serpenteante que sale desde Estación Hoyancos y llega al basurero.

En ambos, los residentes se apostan día y noche. Por esa vigilancia quedan expuestos a los peligros de mantenerse en vigilia nocturna en caminos que son frecuentados por grupos delictivos. Eso poco importa, porque para los residentes es primero la salud de todos los habitantes que los intereses de comunidades que nada hacen por exigir a la alcaldesa un relleno sanitario.

Ramos Salazar ha convertido las zonas vírgenes de monte en bombas de tiempo que afectan ya la salud comunitaria del poblado.

Aquí, plagas de moscardones invadieron las casas. Se trata de insectos más grandes que las moscas domésticas, y de color verde o azul.

Estas toman como hospederos de sus larvas a las mascotas, bestias de carga, y ganado.

Pero también depositan sus huevecillos en los alimentos que la población consume.

Ana Delia Leyva Fierro, maestra del lugar, y lideresa de los inconformes, afirmó que las familias ya sufren enfermedades entre sus miembros. Hay quienes padecen de vómitos y diarreas, y lo atribuyen a consumir alimentos contaminados por moscardones.

La plaga no existía hace un mes, pero desde que Ramos Salazar ordenó crear el basurero clandestino a cielo abierto, las moscas aparecieron y se reproducen tan velozmente que ninguna vivienda está libre de ella.

Leyva Fierro asegura que toda la comunidad se ve dispuesta a defender la sanidad pública.

“El municipio debe buscar en dónde tirar la basura sin crear focos de infección. A nosotros ya nos afectó con enfermedades, y no permitiremos que por esas decisiones se nos afecte más.

Peor aún, la basura que depositan en los terrenos de nosotros o en nuestros alrededores no es de la que producen los habitantes. Como aquí no hay recolección de basura, nosotros decidimos quemarla en horarios ya establecidos. Nadie puede quemarla en las tardes ni cerca de una casa. Cada quien es responsable de esa destrucción, y si alguien no respeta los acuerdos, todos en la comunidad actuamos”, explicó.

Comentó que el destino final de la basura es un problema de salud pública que la alcaldesa no ha podido solucionar, y sólo se la lleva creando conflictos en las comunidades rurales.

“Lo hizo es Capomos, y los corrieron; fueron a Hoyancos y los sacaron; en San Blas, les bloquearon los camiones; en Chinobampo, los retiraron a la fuerza, y en sucesivos lugares han sido tratados de mala manera”, comentó.

En todos esos lugares, los moscardones aparecieron de la nada, justo cuando la basura fue depositada a cielo abierto.

Leyva Fierro dijo que tras la manifestación pública, ningún director les ha plantado cara para explicar lo que ocurre. “Los choferes son los menos responsables porque reciben órdenes, pero son a quienes la comunidad enfrenta por crear los basureros clandestinos.

Impedidos en Canutillo, los camiones recolectores se trasladaron a Tetaroba y crearon un nuevo basurero a cielo abierto.

El agua, también es un problema no resuelto

Los habitantes de esta comunidad también se quejan de insuficiencia de agua para consumo humano.

Aquí, el agua que se consume se extrae de un pozo profundo, sin ninguna clase de tratamiento de potabilización.

No hay forma de almacenarla en un tanque elevado, porque este está en malas condiciones físicas.

Artículo publicado el 1 de marzo de 2020 en la edición 892 del semanario Ríodoce.