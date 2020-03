Concluirá uso político clientelar a las demandas de municipalización: Morena

El Grupo Parlamentario de Morena anunció la conclusión del uso político clientelar que desde el gobierno de Renato Vega Alvarado se ha hecho a la demanda de municipalización en Eldorado y Juan José Ríos.

El pronunciamiento fue hecho durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente en voz de la legisladora Mariana Rojo.

Recordó que la última promesa se hizo por parte de exgobernador Mario López Valdez, quien incluso incorporó el tema de la municipalización al Plan Estatal de Desarrollo, pero el compromiso fue ignorado.

La presidenta de la Diputación Permanente, Graciela Domínguez, ratificó la postura del Grupo Parlamentario de Morena por la municipalización de Eldorado, luego de los resultados de la consulta popular realizada el domingo pasado.

Enfatizó que no se deben “poner peros” al proceso de municipalización frente a las voces que pretenden cuestionar que Eldorado no cumple con los requisitos constitucionales y que la consulta popular no esta respaldada por la participación ciudadana mayoritaria de los habitantes de esa sindicatura.

Confió que en el Pleno se logren alcanzar los 27 votos necesarios para realizar la reforma constitucional para la creación de un nuevo municipio en respaldo a la opinión ciudadana que fue expresada en la consulta popular.

Durante la sesión permanente, el diputado del PRI, Faustino Álvarez Hernández, adelantó que votará a favor de la municipalización de Eldorado, como solidaridad a los habitantes del Valle de San Lorenzo, de donde es vecino, por el gran rezago social que tiene la sindicatura, pero advirtió que deben verse también los estudios para que no inicie como el “municipio más jodido”.

Durante la intervención de la diputada priísta, Cecilia Moreno, advirtió que es necesario que los legisladores sean responsables y demandó no politizar el tema ni alentar que se puede.

“No es estar a favor o en contra”, expresó, sino analizar si será un municipio con carencias presupuestales, para ver si esta situación le sirve o no a Eldorado.