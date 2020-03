Cine: ‘Las herederas’

Una de las ventajas del cine en línea es que se tiene la oportunidad de ver películas que, de otra manera, no sería posible: si muchas producciones nacionales no tienen la suerte de ser anunciadas en las marquesinas, las posibilidades para las de otros países son casi nulas. Por esa razón, fuera de las plataformas en internet es muy poco frecuente el acceso a lo hecho en Latinoamérica y a casi todo lo que no provenga de Estados Unidos.

Gracias a esa infinita oferta y, específicamente, a la programación de Netflix, es que se puede revisar Las Herederas (Paraguay/2018) –Si en México la producción de películas no es muy alta, aun con que en los últimos años ha ido en aumento, aunque no todas prueben las mieles de la distribución y la exhibición, la cantidad de filmes que se realizan en aquel país rodeado por Argentina, Brasil y Bolivia, es mucho más baja.

En la cinta, en medio de una crisis económica que las obliga a vender buena parte de sus pertenencias, la consolidada pareja de Chela (Ana Brun) y Chiquita (Margarita Irun) se ven obligadas a separarse por un tiempo, cuando esta última es acusada de fraude y debe cumplir una condena en la cárcel. Si antes, Chela pasaba la mayor parte del día en su casa, entregada a las enfermedades y los medicamentos, su vida toma un rumbo distinto como taxista de sus vecinas. Pero, esa aparente estabilidad se ve trastocada cuando Chela lleva a Angy (Ana Ivanova) a otra ciudad: la joven y extrovertida chica revive la pasión y la esperanza de la señora de edad avanzada que cada vez piensa menos en aquella mujer que está en prisión.

Una de las ventajas de la película dirigida y escrita por Marcelo Martinessi, reconocida en el Festival de Berlín con el Premio Especial del Jurado, es que ofrece la oportunidad de adentrarse a un contexto, una cultura, una historia y unos intérpretes poco frecuentes en la pantalla grande, lo que hace que se pueda conocer un poco más de este país latinoamericano. Aunque, en realidad, sus verdaderos logros son otros.

Por un lado, la idea de una pareja de mujeres de edad avanzada es por demás atractiva: las relaciones de personas del mismo sexo no son para nada nuevas en el cine, pero sí no tan constantes y, prácticamente, nulas las que incluyen protagonistas de la “tercera edad”. Incluso, independientemente del tipo de relación que se trate, hablar de noviazgo, matrimonio y sexualidad en adultos mayores ya es una gracia. Abordar la infidelidad y la traición en esta etapa, así sea de pensamiento, entre dos mujeres, es mucho qué decir.

Otra virtud de Las herederas son sus actuaciones. Es notoria y destacable la naturalidad y frescura con la que Margarita Irun desarrolla el papel de Chiquita y la credibilidad con la que Ana Ivanova da vida a la inquieta Angy. Sin embargo, el mayor mérito en este rubro, que le valió, entre otros, el Oso de Plata como Mejor Actriz en el 68° Festival Internacional de Cine de Berlín y el Premio Platino en ese mismo rubro, es para Ana Brun quien lleva su actuación de la cama a la calle; de la depresión, la monotonía y el desgane, al ánimo, la esperanza y a darle un sentido diferente y mejor a su vida. No se la pierda… bajo su propia responsabilidad, como siempre.

