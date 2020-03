Callar no es más la opción; llaman colectivas a sumarse al Paro Nacional de Mujeres

El 9 de marzo las mujeres en Culiacán también pararán. A partir de la convocatoria lanzada por una colectiva feminista de Veracruz, muchas mujeres dejarán de asistir a sus centros de trabajo y estudio con el fin de demostrar la importancia y el impacto que tiene una vida sin las mujeres. En la capital de Sinaloa se alistan para protestar.

La demanda parte de colectivas feministas y asociaciones civiles y es a no aportar económicamente. Sin embargo no significa quedarse en sus casas encerradas, ya que según convienen las mujeres que organizan el evento, es una protesta y no un día de asueto. En un origen los eventos se realizan el día 8, sin embargo este año es domingo.

Por eso marcharán del Ayuntamiento de Culiacán al Palacio de Gobierno en una actividad de demanda de mejores condiciones y garantías de seguridad. La cita la pactaron a las 10:00 horas y de ahí, las demandas y críticas para mejorar su situación.

Al respecto, Natalia Reyes, de la Colectiva de Mujeres Activas Sinaloenses, (CMAS), indicó que el llamado al paro cobra mayor relevancia debido a los comentarios del alcalde Jesús Estrada Ferreiro relacionados a la lucha feminista y los derechos de las mujeres.

“Parece que le atinamos a que fuera en el Ayuntamiento porque el Presidente Municipal sigue manteniéndose omiso, indiferente, insensible, incongruente y pues no se le ve voluntad para sentarse con nosotras y escucharnos porque sí nos sentamos con él hace tiempo y lo que hizo fue opinar desde su creencia como lo es el tema de la Alerta de Género desde 2017 y que el gobierno de Estrada Ferreiro no ha presentado ni lo mínimo indispensable que tendría que tener en marcha para que se levante la Alerta de Género de su municipio”, dijo.

Como antecedente, la lucha de las mujeres obreras con los primeros paros en las fábricas iba acompañada con las manifestaciones y así boicotear la productividad de las fábricas. De la misma forma, el paro del 9, tiene esa intención.

“Ahora además el Ayuntamiento va a tener consecuencias si la mujer no se presenta a trabajar, lo que está haciendo es obstaculizar el derecho a la manifestación que puedan tener sus trabajadoras, lo está coartando, pero también es un llamado para que las trabajadoras vean cómo están siendo tratadas por quien ostenta la titularidad ahí y que están en su derecho de exigir mejores condiciones laborales y además que en caso de acoso laboral o sexual exista un mecanismo que las proteja”, añadió.

El movimiento ha sido golpeado por sectores políticos y sociales que buscan desvirtuarlo. Al respecto, la investigadora especialista en temas de género, Aleida Hernández Cervantes, explicó que más allá de los golpeteos, el movimiento no solamente es legítimo sino un llamado al “ya basta”.

“Es un llamado al ya basta. Al ya basta de violencia, de sufrir distintas violencias en distintos ámbitos como el familiar, escolar, laboral, comunitario. Es muy importante el mensaje que se está enviando en ese sentido y más allá de las polémicas de qué hacer ese día, más allá de eso, cada grupo de mujeres o en lo individual, lo importante es que quede claro que ese día que las mujeres que paren van a parar en las actividades tanto familiares como laborales”, dijo.

“Más allá de quedar en medio de esas dos disputas (gobierno y derecha), más allá de eso, las demandas y el movimiento feminista son legítimas y se está demandando un ya basta a tanta violencia extrema que padecemos las mujeres en muchos ámbitos de la vida”, añadió.

Ríodoce recopiló la opinión de mujeres de diversas ópticas, y la conclusión a la que llegan es a la demanda continua de garantizar sus derechos y su seguridad.

Lucero Reyes, Colectivo No se Metan con Nuestras Hijas

Porque es necesario visibilizar todo tipo de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. También para enviar un mensaje político. Todas estamos hartas de la omisión y anuencia del estado. De su negativa de garantizar nuestros derechos humanos y de no querer vernos como personas.

El objetivo específico del paro es visibilizar el aporte de las mujeres a la economía del estado. También a hacer visible que las mujeres aportamos mucho al PIB, en ocasiones más que el petróleo. Realizando trabajos de cuidados por el cual no se percibe ningún ingreso. Las mujeres realizamos trabajos que si la familia tuviera que pagarlos el ingreso promedio de una familia no serían suficiente. Ya que las mujeres cuidamos enfermos, somos niñeras, cocineras, choferes, lavanderas, esposas. Muchas de ellas tienen o tenemos una doble o triple jornada laboral.

Sí es un riesgo, pero una jornada o una acción política no se pueden controlar ni la manera en que la reciben todas las personas. Cuando no has reflexionado como sujeta política muchas veces no puedes entender el impacto de no levantar y lavar un plato sucio o de ese día no hacer ninguna labor en el hogar. ¿Quién cocinará o lavará? ¿Sucederán incidentes de violencia?

Hay mujeres que pueden unirse sin riesgos a este paro. Hay muchas que no. Hay muchas que un día sin trabajo les cuesta el no tener que comer. Viven al diario, a otras les puede ir la vida en la negativa de no hacer comida.

Ya es histórico. No se había organizado en México una acción así. Es nacional y es con un propósito político y económico.

Implica, que las mujeres que somos el 52 por ciento de la población. No hacemos nada. Imagínate, sin nosotras en el trabajo remunerado y sin nosotras en el trabajo de cuidado. El Estado se tiene que dar cuenta de la importancia de las guarderías, de las casas de cuidado para enfermos y ancianos, de lo necesario que es tener asistencia pública para todas aquellas personas que no son autónomas y que necesitan de la ayuda de alguien más para vivir y tener cierta calidad de vida.

Darse cuenta que el problema es más complejo que solo combatir la corrupción que no puede cerrar guarderías, refugios, que hay que atender la salud mental y cuidar a los enfermos pero también garantizar a las mujeres que puedan desarrollarse en el espacio público y no estar limitada de estudiar o trabajar porque tiene que cuidar a alguien.



Mariel Yee, Colectiva Feministas Alteradas Sinaloenses

Tiene qué ver con una cuestión de unificación, también porque sucede que en muchas ocasiones que en México, particularmente a diferencia de otras partes de América Latina, hay una falta de cohesión entre las colectivas. Al final de cuentas seguimos cargando con toda la labor, las mujeres trabajan y aparte les toca toda la jornada del hogar y que de verdad son dinámicas que importan mucho y no le damos el valor que deben de tener.

En esta ocasión es mostrar esa importancia en todos los espacios y también el hecho de que históricamente los paros se hacen con la toma de los espacios públicos, con la forma de romper esas dinámicas de lo cotidiano y decir ok, hoy no me voy a parar para ir a la escuela, para hacer la comida, para sacar mis pendientes, para ir a trabajar, hoy me voy a parar para tomar las calles, para exigir que las cosas sean mejores, para que esclarezcan los casos de feminicidios pendientes, para que no nos maten, para que no nos acosen.

Te repito, el paro no es hacerme bolita en la cama ni salir a ningún lado. Creo yo que mejor plantearlo desde la oportunidad de tomar las calles.

Creo que esta movilización va a tener un impacto político y social muy grande porque también se está llamando a mujeres que a veces están en espacios como más privilegiados que no les permite ver situaciones que se viven en el cotidiano de otras mujeres, porque al final no podemos hablar de una mujer como si las dinámicas de vida fueran iguales.

Al final lo que nos debe de unir es que no queremos más violencia, de que no queremos que nos sigan pasando situaciones vulnerables donde nos desaparecen, nos violan, nos acosan, nos minimizan, nos hacen menos, nos pagan menos, nos dan menos oportunidades.

Entonces un día sin mujeres es un día sin la comodidad que ha creado el que estemos al servicio de los varones, o de las instituciones, o como de los espacios de poder. Justo hoy hablábamos de cómo se tienen que cambiar estas ideas de liderazgos de que son únicamente masculinos y que tenemos que justo ir deconstruyendo esas formas porque las mujeres estamos ocupando cada vez más espacio y esta vez visiblemente tomaremos las calles.



Rotceh, cantautora y activista feminista

Creo que el paro es muy importante porque representa la fuerza que ha tomado el movimiento feminista que busca una mejor calidad de vida para la mujer. La finalidad es sumarnos todas y visibilizar la lucha que tenemos todas.

Hay que buscar este impacto a nivel social y nacional, comunicar la importancia que tenemos en la sociedad y al hacerlo visible es exigir todas las cosas que necesitamos de manera urgente, combatir el machismo, la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo y sobre todo la justicia para las que ya no están.

Dentro del margen de actividades la toma del espacio público es no tomar parte del sistema, no desaparecer, con este paro se busca conseguir ese impacto que ha tenido en otras partes del mundo de que sea tanto económica como socialmente algo significativo.

Y aunque el feminismo es un tema que está en boca de todos, sabemos que no todas las mujeres mexicanas lo entienden y lo apoyan porque el machismo está muy arraigado en la cultura, por eso en la convocatoria pedimos respetarla de no salir de manera recreativa para tener un mayor impacto, porque a final de cuentas la lucha es de unas cuantas pero es para todas, y el significado para mí de un día sin mujeres, es que si paramos nosotras, se para todo.

Artículo publicado el 1 de marzo de 2020 en la edición 892 del semanario Ríodoce.