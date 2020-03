Acusan al Imss de ocultar dictámenes médicos de niños lesionados por incendio en Guardería ABC

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el IMSS ocultó los dictámenes médicos de 44 niños y niñas lesionadas a raíz del incendio en la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009, el cual dejó 49 niños fallecidos y 24 menores con quemaduras.

Una copia de los dictámenes fue entregada de forma anónima a padres y madres de los 44 menores y esto le fue expuesto al actual director del IMSS, Zoé Robledo, con el fin de que el actual gobierno le reconozca a los 44 niños su condición de niño o niña lesionada por esta tragedia que marcó el sexenio de Calderón, informó Aristegui Noticias.

Fue el propio presidente Calderón quien publicó, el 20 de julio de 2010, un decreto que establecía todos los apoyos que debían recibir los niños lesionados por este incendio, pero establece una condicionante: “previo dictamen médico“.

De acuerdo con Gabriel Alvarado, abogado de “Manos Unidas”, los 44 menores de la Guardería ABC sí tenían el dictamen médico del propio IMSS en donde se decía que tenían lesiones de por vida, pero estos se mantuvieron ocultos durante dos sexenios y nunca fueron incorporados al expediente clínico de ninguno de los niños y niñas.

De esta forma, según el abogado, los pequeños “fueron privados de todos los apoyos que contempla el decreto”, como los siguientes:

Ayuda para la educación de los menores que resultaron lesionados en el incidente señalado en el primer párrafo de este artículo para los niveles educativos de primaria, secundaria, media superior y superior, en cualquier institución educativa pública o privada en la República Mexicana.

Ayuda vitalicia por solidaridad a las madres de los menores que resultaron lesionados en el incidente señalado en el primer párrafo de este artículo.

Ayuda para el pago del consumo de la energía eléctrica que se genere en el domicilio en el que residan los menores y los adultos que resultaron lesionados en el incidente señalado en el primer párrafo del presente artículo, durante el tiempo que por prescripción médica requieran del uso de equipos para el debido cuidado de su salud.

Ayuda para la atención médica vitalicia de los padres de los menores fallecidos y lesionados por quemaduras, a través del Seguro de Salud para la Familia, en caso de que dejen de ser sujetos de aseguramiento en el Régimen Obligatorio del Seguro Social.

En entrevista para Aristegui Noticias, Alvarado detalló una reunión con el actual director del IMSS, Zoé Robledo, el pasado jueves, quien prometió que les haría una propuesta a los padres, para ellos y sus hijos con afectaciones de por vida, en lo que califica como “la mayor tragedia infantil” del país.

La vida de los 44 niños lesionados cambió drásticamente después del 5 de junio de 2009, pues necesitan, por ejemplo, inhaladores para abrir los bronquios; o se la viven en citas médicas por diferentes tipos de afectaciones; a algunos incluso parece como si se les hubieran podrido los dientes, narró Gabriel.

El año pasado, el gobierno federal reabrió el proceso judicial por la tragedia de la Guardería ABC, además de que se comprometió a dar certeza jurídica y atención igualitaria a todas las víctimas.

En diciembre 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que hay demandas incumplidas con los padres de la guardería ABC y aún faltan concluir procesos adminstrativos y judiciales para conocer la verdad y apoyar a las víctimas.

A finales del mes pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez de distrito en materia de amparo de la Ciudad de México, no cierre la averiguación previa que inició contra Juan Carlos Lam Félix, ex secretario técnico del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda, en Hermosillo.

Por ello inició trámites para pedir la ampliación del dictamen que elaboró el perito estadounidense David Mitchell Smith, quien en 2010 aseguró que el incendio fue intencionalmente provocado.

En 2014 se dio a conocer que varios testimonios, en poder de la PGR, apuntaron que el incendio de la Guardería ABC (el 5 de junio 2009) fue provocado por una presunta orden de Carlos Lam Félix, entonces secretario técnico del ex gobernador Eduardo Bours, quien habría pedido quemar una bodega contigua a la estancia infantil, para supuestamente desaparecer papeles comprometedores.

Se espera una reunión este mes entre el presidente AMLO y padres de la Guardería ABC, en la que se detallen compromisos o avances en el proceso judicial contra los probables responsables, adelantó Alvarado. Por lo pronto, lo que buscan es que se reconozca a los 44 como niños lesionados, ya con los dictámenes que han salido a la luz.