AMLO sí se subirá al avión presidencial por ‘curiosidad’, pero no volará en el

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que para abril o para mayo se subirá al avión presidencial por curiosidad, pero que no volará en el.

“Para abril o para mayo vamos a empezar a visitarlo, ya me entró la curiosidad y les voy a invitar, vamos a ir, a lo mejor hacemos una mañanera allá”, dijo durante la conferencia de este lunes en Palacio Nacional.

El mandatario indicó que la aeronave resguardada en California, Estados Unidos, regresará a fines de este mes, y será resguardada en el hangar presidencial del aeropuerto Benito Juárez, donde se organizarán algunas visitas para que la gente lo conozca.

“Sí, me voy a subir, me voy a subir y ahí vamos a imaginar todos que vamos en vuelo. No, no, no, en el aire no, pero sí en el avión, o sea, tiene 80 lugares”.

Informó que los boletos para la rifa equivalente al valor del avión presidencial, están en proceso de impresión y distribución, y se prevé que inicie la venta antes del 15 de marzo.