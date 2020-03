Cuestionan priistas de Rosario proceso interno

Al estilo del PRI, en sesión extraordinaria, consejeros políticos votaron porque el de su dirigencia sea por consejo.

Juana Virgen Sánchez líder del partido en el poblado de Matadero, militante desde hace 35 años, no es consejera, pero se trasladó a la cabecera municipal para presenciar la reunión extraordinaria a la que fueron convocados los líderes de su partido.

Los de afuera, gente de otro partido, vienen a sacar a los que años militando, señaló.

“Nos están arrebatando el derecho a votar, a escoger a nuestros dirigentes, gente de otros partidos nada más viene a tomar decisiones por nosotros”, criticó.

Ignorados por las viejas cúpulas de poder, dijo, hacen sentir a la gente que ‘tanto tienes, tanto vales’.

Otros consejeros priístas que prefirieron omitir su nombre, lamentaron que el partido se esté entregando a negociaciones y que se dé espacios a personas que simpatizan con el que llevó al triunfo al actual alcalde, Acción Nacional.

No descartaron que pudiera impugnarse el resultado de esta sesión extraordinaria, pues la orden del día fue aprobada por personas que todavía no rendían protesta como consejeros e incluso se declaró que había quórum incluyéndolas.

Los señalamientos recurrentes a cuestionar el origen de los nuevos consejeros para contar con una elección a modo, fueron secundados por otros priístas.

Ernesto García Arriasola, quién se separó de la secretaría del partido, junto con la presidenta, para transparentar el proceso, criticó que no se publicara una convocatoria para este proceso de elección.

Tampoco para que se nombrara a los 35 nuevos consejeros que rindieron protesta.

“Hubo gente que voto sin ser un consejero, asistieron 78 de un total de136. De esos 78, 35 fueron nuevos, el resto somos los que tenemos más tiempo”, señaló.

No descartó que pudieran impugnar el proceso por considerar que no está legitimado.

“Si seguimos con las mismas prácticas vamos a terminar enlodados todos”, expuso.

Durante su intervención, señaló como una mala costumbre sacar y meter consejeros políticos sin un sustento legal de por medio.

“Los malos vicios de las participaciones arregladas, padrones electorales inflados, el engaño de que en los procesos abiertos se gasta mucho dinero, es la causa de la falta de credibilidad por la que estamos atravesando ahora”, sostuvo.

El PRI Rosario, al igual que todos los partidos, entró en un proceso de depuración de su padrón, arrojando que de más 6 mil, al día de hoy cuentan con 1 mil 160 afiliados.

La delegada para el proceso de cambio de dirigencia, Selene Mayorquín, hizo un llamado a la unidad y confió en que la militancia trabajará para fortalecer al partido.

Lorena Quintanilla, una de las consejeras con más antigüedad en el partido, dijo que las luchas internas que han tenido han sido muy fuertes y que necesitan trabajar porque están dormidos.

Alfonso Quintero, consejero y exnpresidente del partido fue el único priísta que propuso que la elección fuera por convención de delegados en la que participarían 400 de ellos.

Consideró que quien ganara, daría un mensaje a las bases pues habría registro de planillas con integrantes de grupos representantivos.

Carlos Rubio, puso el dedo en la llaga al pronunciarse por una consulta a las bases minimizando el gasto que su organización implica.

“Más perdemos contienda tras contienda (…) la consulta satisface las necesidades de quien vota. Nos han pegado en la madre porque llega gente vinculada que suelta dinero y compra, que se abra la consulta, la consulta más buena que puede haber, es la que elige la gente”, expuso.

El ex alcalde Luis Octavio Crespo fue más breve en su intervención, pero directo: “Consulta a la base porque la base es la que nos ha dado los triunfos”.

La votación para la elección de presidente y secretario del PRI por el período 2020-2023

quedó por Consejo Político, con 71 votos. Por consulta a las bases 12 y por convención de delegados, uno.

Norma Lorena Rendón Cisneros, dirigente saliente del partido, emitió un informe de resultados

el que indicó que el PRI debe aprovechar la popularidad del gobernador Quirino Ordaz Coppel para capitalizar el apoyo que ha dado al municipio, a pesar de que el alcalde es de un partido distinto.

“Nos falta cacarear más las obras y apoyo que ha dado”, consideró.

En el proceso electoral pasado el Revolucionario Institucional obtuvo 6 mil votos, dijo, por lo que el partido va por ese número de afiliados.

Consideró que en parte se perdió la elección no porque la militancia le haya dado la espalda, sino que no salió a votar por temor.

“Todos pasamos por una contienda muy difícil, con mucha violencia, nos dieron la contra, la gente no salió a votar”, mencionó.

El triunfo lo obtuvo la alianza PAN, PRD y PAS, con lo que Manuel Pineda ganó la reelección.

Rendón Cisneros dijo que ha habido acercamiento con la ciudadanía a la que se les dice que mas vale malo conocido que bueno por conocer, pues han palpado que hay decepción con las autoridades electas.

No solo en el ámbito federal, dijo, porque se eliminaron muchos beneficios sociales como las guarderías, sino también en lo local, porque el municipio no tiene recursos, ha estado batallando para que los recursos federales le sean entregados.

“Debemos de dejarnos de simulaciones, al partido no lo deben de vender, el PRI es bueno, muchos han cometido errores, se han hecho ricos, pero no tenemos que cargar con errores de otros”, mencionó.