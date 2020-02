Sentencia de el ‘Koala’ es un pequeño avance: Griselda Triana

La esposa del periodista Javier Valdez, Griselda Triana, consideró un pequeño avance la sentencia que recibió la tarde de ayer jueves Heriberto Picos Barraza, el Koala, en un procedimiento abreviado.

“En el caso de el Koala era el eslabón más débil de esta cadena de complicidades, yo no descalificaría la sentencia que se le otorgó, ayer sino más bien trato de verlo como un pequeño avance de la Fiscalía en el caso, no estamos contentos porque en una situación de este tipo nadie gana, todos perdemos”, dijo.

Señaló que espera que el otro autor material y el intelectual reciban una sentencia ejemplar.

“Con lo que concluimos ayer, me deja, a mis hijos y a mí, con una sensación agridulce porque, por un lado este sujeto haya aceptado su responsabilidad, esto confirma que realmente participó en los hechos en su papel como conductor del vehículo que llevaba a quienes asesinaron a Javier”, añadió durante una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por representantes del Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) y de Reporteros Sin Fronteras.

“La justicia no es plena porque aunque él acepta su participación no existe una confesión, él no confiesa que sucedió ese día, entonces para nosotros no hay justicia completa, hay una condena que considero es importante que puede ser un primer paso y que esto va permitir que el juicio contra el otro imputado se tenga mucho más cuidado en la audiencia para que los argumentos de prueba que existen contra ellos se logre obtener otro tipo de sentencia”.

La representante en México de Reporteros Sin Fronteras, Balbina Flores, reconoció el esfuerzo que hizo la Fiscalía para llegar a la sentencia de el Koala.

“Para nosotros este caso no está cerrado, queda todavía por investigarse a fondo la autoría intelectual, esa parte que hay que dejarla muy claro, esta no es una justicia plena mientras no estén sentenciados todos los responsables de la autoría material e intelectual del asesinato de Javier Valdez”, manifestó.

El defensor de derechos humanos, Óscar Loza Ochoa, consideró que esta sentencia es el primer paso en la búsqueda de la verdad.

Para que haya justicia plena, indicó, se debe conocer toda la verdad sobre los hechos.

El representante del Comité para la Protección de los Periodistas, Jan Albert Hootsen, coincidió en que habrá justicia completa cuando estén sentenciados todos los autores materiales e intelectual.