Exige el PAN ‘salven’ al Hospital Pediátrico; anuncian asambleas del partido

El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) hizo un exhorto y una exigencia a la autoridad de “salvar” al Hospital Pediátrico de Sinaloa, el cual desde su inclusión a los Servicios de la Salud de Sinaloa (SSS) ha tenido problemas de desabasto tanto de insumos como de medicamentos.

En conferencia de prensa el presidente del PAN en Sinaloa, Juan Carlos Estrada Vega, dijo que el cambio de administración del Hospital Pediátrico no fue bueno, ya que de ser regido por un patronato, pasó a ser parte del sistema estatal de salud y eso vino a dañarlo, en vez de enriquecer las atenciones que el nosocomio presta, hoy carece de una gran parte de medicamentos para poder brindar la atención que merecen y necesitan sus pequeños pacientes.

“Las niñas y los niños, la están pasando mal, su vida está en riesgo por falta de medicamentos y de atención, eso no puede estar pasando en ningún lugar del mundo, menos en Sinaloa… hace algunos días supimos que entregaron 2 millones de pesos, pero eso es como un mejoralito o un paracetamol al Hospital Pediátrico”, alertó.

Juan Carlos Estrada solicitó al gobernador y al secretario de Salud que le den el seguimiento y la seriedad debida al tema de salud, que se ataque de raíz el problema porque los sinaloenses no pueden seguir así.

“Exigimos al gobernador y al secretario que impriman todo su esfuerzo en la parte que les corresponde porque definitivamente esto va de mal en peor y si ellos creen otra cosa, los reto a que vayamos, yo he estado ahí y he visto cómo los padres de familia están batallando ahí mismo, afuera de la institución, pidiendo apoyo de la gente para pagar las recetas o buscar medicamentos que no cuentan con ellos en el hospital”, dijo.

“Una de las principales funciones del estado es otorgar seguridad, pero también salud, a sus gobernados, es por eso que nos pronunciamos de manera enérgica para que esto se corrija, tenemos que dar salud de calidad a todos los sinaloenses, pero con mayor razón a las niñas y los niños, nos solidarizamos con las familias del estado de Sinaloa y exigimos al gobierno que hagan lo correcto”, resaltó el líder panista.

En otro tema, el secretario general del CDE, Ivanovich Gastélum Vega, informó que el domingo 22 de marzo se llevarán a cabo de manera simultánea, las 18 asambleas municipales en Sinaloa, donde se elegirán a los delegados numerarios, quienes serán los encargados de asistir el 2 de mayo a la Asamblea Nacional del PAN en el CEN de la Ciudad de México.

Gastélum Vega precisó que el PAN busca tener una mayor apertura a la ciudadanía y más dinamismo para que quienes deseen ser parte del albiazul entren a las filas sin tanto papeleo. En la asamblea nacional se tomarán temas como cambios de métodos en la selección de autoridades partidistas y candidaturas, así como la reforma de los estatutos del Partido Acción Nacional.