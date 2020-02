Denuncian irregularidades en ICATSIN; ‘sí tengo familiares trabajando’, dice el director

Con la inclusión de 51 familiares y amigos cercanos del actual director general, Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATSIN) es señalado de nepotismo y favoritismo a un grupo.

Así lo revela una evaluación interna realizada por un grupo de trabajadores, quienes desde fines de 2017 comenzaron a revelar irregularidades de la actual administración, en la que revelan nombres y salarios del grupo cercano al director del ICATSIN.

El ICATSIN es un organismo público descentralizado (OPDL) sectorizado a la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), fundado en 1992, en abril próximo cumplirá 28 años de existencia, cuyos trabajadores fijos o de base están afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado de Sinaloa (STASE).

El instituto cuenta actualmente con una plantilla de 562 trabajadores, distribuidos en 22 por honorarios, 273 de confianza, 257 sindicalizados y 10 interinos. Es decir, un 10 por ciento pertenece al grupo de Frías Castro.

Los casos se reproducen prácticamente en los planteles de El Fuerte, Los Mochis y Topolobampo, dejando la mayor cantidad en la dirección general con 35 trabajadores del grupo de Francisco Frías Castro.

Pero eso es sólo una parte del problema. El mismo grupo de familiares y amigos reciben además compensaciones salariales significativas en comparación a trabajadores que no tienen relación con el actual director.

Como ejemplo, en el plantel de Los Mochis, la jefa de administración tiene una percepción mensual de 17 mil 553 pesos y producto de la compensación denominada “desgaste físico” recibe 4 mil 400 pesos quincenales. La relación de esta empleada es ser esposa de Alfonso Acuña, hermano de la esposa de Frías Castro, Nadia Acuña.

En el mismo plantel de Los Mochis otros dos integrantes de la familia Acuña perciben salarios competitivos. Existen casos de trabajadores que reciben apenas 400 ó 500 pesos producto de esa compensación, uno de ellos señaló que el “palomazo” para mejorarlo debe venir de la dirección general.

Pero la percepción salarial marca una brecha entre aquellos trabajadores que laboran de manera normal en ICATSIN y aquellos dados de alta en 2017 con la entrada de Francisco Frías Castro. En el ejercicio de ese año, el total erogado en la prestación del “desgaste físico” fue por 12 millones 688 mil 129 pesos.

Este gasto se repartió en su mayoría para los trabajadores de confianza, a quienes les pagaron producto de ese concepto 5 millones 267 mil 131 pesos; después, los directivos, quienes obtuvieron en total 4 millones 157 mil 877, y por último los sindicalizados, quienes siendo mayoría percibieron 3 millones 263 mil 120 pesos en ese año.

Y aunque este complemento se entrega de manera discrecional con base a una evaluación, el grupo de familiares y amigos de Francisco Frías Castro percibe un 362 por ciento más sobre la base sindicalizada.

Otro complemento entregado a discreción es el Programa de Evaluación y Estímulo al Desempeño Institucional (PEEDI) que se entrega al final de cada año a todos los trabajadores del ICATISN, a través de un consejo que estudia y evalúa la labor de cada uno de ellos.

Los trabajadores de confianza recibieron un porcentaje del 116 por ciento más sobre los sindicalizados, y el grupo de 51 familiares y amigos del director general hasta un 148 por ciento.

Dado de alta como administrativo especializado, Juan Luis Aguilar Frías es sobrino del director general del ICATSIN, Francisco Frías Castro. Su labor es ser fotógrafo personal del funcionario y por ello recibe salario mensual por 15 mil 111 pesos y estímulos diversos, como el mismo PEEDI, por 6 mil pesos pagado en diciembre del año pasado.

Dentro de la misma dirección general ostenta cargo de jefa del Departamento de Desarrollo Tecnológico, Tamara Frías Rendón, sobrina de Francisco Frías. Por sus servicios devenga 24 mil 759 pesos y un estímulo PEEDI de 19 mil pesos. Como comparación, el tabulador indica que un jefe de departamento gana 12 mil 731 pesos.

Y producto de estas compensaciones, Frías Castro recibió durante 2017 y 2018, 50 mil y 70 mil pesos respectivamente, dejando su salario cercano a los 100 mil pesos.

Sí tengo familiares trabajando en ICATSIN: Frías Castro

En el marco de una nueva manifestación por parte de trabajadores sindicalizados del Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICATSIN), Francisco Frías Castro, señala que su problema con ese bloque atiende a diferencias sindicales y a costumbres de anteriores administraciones.

“Yo me siento a gusto trabajando aquí en el ICATSIN, claro que obviamente eso significa intentar que el ICATSIN se sujete a su propia normatividad, normatividad que no es aceptada. Ahorita en el STASE está la lucha por la dirigencia, y cualquier pretexto, cualquier digamos mal entendido, porque eso fue lo que sucedió”…

—¿Puede ir por ahí entonces, por los pretensos que buscan el sindicato?

-Sí, están alborotando y moviendo, digamos, no dialogando para hacerlo porque una de las preguntas que yo pudiera hacerles a ellos es si estaban molestos por qué no vinieron a dialogar conmigo.

Y como parte de los logros que presume su administración, señala la afiliación al ISSSTE por parte de los instructores adscritos al instituto así como la matrícula de más de 80 mil registros y la regularización de 15 de los 19 predios del ICATSIN.

La entrevista se dio un par de días antes de que el diputado por Morena, Marco Antonio Zazueta, informara sobre una “red de nepotismo”, según explicó en su intervención durante la comparecencia del secretario de Educación Juan Alfonso Mejía.

—Existe una denuncia en el periódico acerca de nepotismo aquí en el ICATSIN, es decir que usted les ha dado empleo a muchos familiares.

-Es cierto, claro que es cierto, pero también es cierto y no lo dice el escrito, que por cierto no lo conozco en su totalidad, pero me ha comentado mucha gente a la que se le ha hecho entrega de él.

Ahí, hace alusión al mismo documento que el diputado Zazueta y aunque mencionó no conocerlo, el informe tiene fecha de noviembre del año pasado titulado “análisis de la situación laboral en ICATSIN”.

En el mismo se integra además del listado de 51 familiares y amigos que ocupan cargo en el instituto contratados bajo la dirección de Frías Castro, y contempla también comparativos salariales entre trabajadores del instituto.

Y referente a la acusación de nepotismo, el titular del ICATSIN agregó que no está violentando ninguna ley.

“Primero que nada ni la Ley de responsabilidades estatal ni la federal te está regulando eso que tú le llamas del nepotismo como una falta administrativa y mucho menos como un delito, no existe. Es verdad que le diga a mis familiares, es muy cierto, pero debo decirte las condiciones en que entraron ellos a trabajar al ICATSIN”.

Señala en su defensa que más del 90 por ciento son profesionistas, así como su pasado como candidato independiente a la gubernatura en el pasado proceso electoral en Sinaloa. Además, Frías Castro fue secretario de Educación en el sexenio pasado y señala haber dado todo el apoyo al instituto durante su gestión. Pero por otra parte, esos 51 familiares representan poco más de 9 por ciento de la nómina total del instituto.

Justo al inicio de la administración de Quirino Ordaz Coppel fue nombrado como titular del ICATSIN. Frías Castro fue uno de los fundadores de dicho instituto, y tras la contienda a la gubernatura le otorgan su dirección. Tomó protesta del entonces secretario de educación José Enrique Villa Rivera el lunes 30 de enero de 2017.

“No hay que olvidar de dónde vengo desde el punto de vista político inmediato anterior, vengo como candidato independiente”, señala.

Y como requisito para ocupar el cargo, Francisco Frías Castro reveló que Ordaz Coppel le solicitó afiliarse de nuevo al PRI, partido al que renunciara meses atrás para buscar su candidatura.

“El gobernador me pidió reafiliarme al partido y lo hice, y ya estoy nuevamente reafiliado al PRI, pero esa no es la pregunta, la pregunta es por qué hay tanto familiar, porque los veían como apestados. En cualquier lugar que ellos fueran, cualquier dependencia federal, municipal o estatal, ‘ah, no, es gente de Frías, hay que cerrarles las puertas’, si yo sentí la desconfianza de todo el gabinete, imagínate ellos que eran cargos menores”.

Frías Castro confirmó también las compensaciones que recibió durante 2017 y 2018 por parte del Programa de Evaluación y Estímulo al Desempeño Institucional (PEEDI) que fue de 50 mil y 70 mil pesos respectivamente, dejando su salario cercano a los 100 mil pesos.

Pero las acusaciones, según explica, vienen de un grupo que no se ha mantenido conforme con la administración.

“Lo de ICATSIN es una situación más compleja y tiene mucho más fondo. Mucho más fondo del que tú te puedes imaginar, sin ánimo de polemizar, absolutamente sin ánimo de polemizar, entre digamos el comportamiento que tienen algunos trabajadores que pertenecen a la administración anterior al comportamiento que deban de tener ahora en esta administración”.

—Ya para concluir, entonces esta problemática que vive el ICATSIN se le puede atribuir a la efervescencia por la dirigencia sindical.

“Yo sí. Yo sí se lo atribuyo a eso. Quizá otros analistas piensen que no, pero nosotros que estamos viviendo por dentro, digamos, lo que está sucediendo en la sucesión del STASE yo te puedo decir que sí es por la efervescencia sindical”.

Artículo publicado el 23 de febrero de 2019 en la edición 891 del semanario Ríodoce.