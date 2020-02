Precios de combustibles no disminuyen porque no ha habido baja a nivel internacional: Sheffield

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, argumentó que el precio de los combustibles no han disminuido en el país, debido a que a nivel internacional tampoco lo han hecho.

Durante la conferencia mañanera, dijo que el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es que no aumentaran a un nivel mayor que la inflación.

“Lo que hemos logrado es cumplir la palabra del señor presidente de mantener los precios de los combustibles a, cuando muy alto, al nivel de inflación. La inflación el año pasado fue de 2.83 por ciento y abajo del 2.83 estuvieron los aumentos, tanto a gas como a las gasolinas, e incluso por debajo de este nivel el de la energía eléctrica”, dijo.

“No se trata de un ahorro en sí, porque el compromiso es que no haya aumentos. No ha habido una baja en el precio del ningún energético porque no ha habido una baja a nivel internacional en los energéticos en los promedios durante estos 15 meses casi”.

El mantener los precios dijo que beneficia a las familias y a la economía.

“Esto ayuda a todo el país de manera completa, no sólo a las familias, porque tiene incidencia en todo el quehacer económico y tiene un efecto importante en todos los precios de bienes y servicios”.