Ponen tintes políticos a comparecencia de alcaldesa Nubia Ramos

Aunque inicialmente el tema de la calidad del agua era el motivo de la comparecencia, el encuentro con la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, se tornó en un escenario de acusaciones políticos partidistas.

La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, reprochó a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que la comparecencia obedecía a tintes políticos para sentar a la alcaldesa en “el banquillo de los acusados pretendiendo responsabilizarla de todas las insuficiencias que tiene el servicio de agua potable”, destacó.

La legisladora del PRI destacó que Nubia Ramos sí acudía a comparecer, no como otros alcaldes, que evitaban acudir al Congreso en clara referencia al presidente Municipal de Mazatlán, quien evadió acudir a ese tipo de ejercicios producto de un Punto de Acuerdo.

“El tema que me trajo aquí es político”, aseguró la alcaldesa de El Fuerte, quien enfatizó que la operación de la Junta de Agua es incosteable con deudas de hace 15 años, pero que no ha dejado de proporcionar el servicio.

En su intervención la presidenta municipal de El Fuerte le reclamó al diputado de Morena, Gildardo Leyva, quien había propuesto el Punto de Acuerdo, que ni siquiera vivía en su distrito, que no había acudido a informar a los ciudadanos sobre su trabajo, y lo cuestionó sobre cuáles eran las gestiones que había realizado para llevar mejor calidad de vida a los habitantes que representa.

“No es con subir a tribuna como se fortalezca una aspiración, que aún legítima dista mucho de tener un trabajo que lo respalde”, manifestó.

El morenista mencionó que los ciudadanos y especialistas han expresado que ha podido más el Punto de Acuerdo, ya que luego que éste fue aprobado, inmediatamente después se redujo la turbiedad y el olor desagradable, lo que reforzó la sospecha de que en el fondo la problemática incluye inadecuados procesos de cloración.

En su defensa, la presidenta municipal de El Fuerte aseguró que no existen evidencias de que el agua haya provocado enfermedades en la población ni se ha dejado a las comunidades sin el vital líquido.

Reclamó a los diputados que nadie ha querido pagar el costo político para no modificar la ley para que continúen 22 mil tomas de agua con cuota fija, además que sólo el 50 por ciento de usuarios que pagan no cubre los costos de producción del vital líquido que alanza los 3 millones 300 mil pesos, mientras que la recaudación apenas llega a los 2 millones de pesos.

En El Fuerte el metro cubículo cuesta apenas 3 pesos, y “todavía quieren agua Bonafón o como si fuera agua bendita”, dijo Ramos Carbajal.

El diputado de Morena, Juan Ramón Torres Navarro, le señaló a la alcaldesa que le falta mucha congruencia porque la ha visto en viajes al extranjero, y en una (camioneta) Tahoe, por lo que no hay austeridad en su municipio.

El morenista criticó “el aplausómetro” de los funcionarios municipales que llevó a la comparecencia, sometidos a un sueldo del gobierno municipal de El Fuerte.

Es un tema político y mediático, insistió la alcaldesa, porque a otros alcaldes no se les ha citado a comparecer sobre la situación similar que viven todas las juntas de agua potable.

Expresó que acudió ante los legisladores “aunque le echen montón”, y aseguró que regresará las veces que quieran, pero es en las elecciones es donde se verán los resultados de su gestión.

“Esto no es un acto político”, le reclamó el diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, quien le propuso “que si no puede” y no es responsable con el problema del agua se vaya a otro tour por Europa, pero sin retorno a El Fuerte.

En su intervención, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, expuso a la presidenta municipal que haya acudido a la comparecencia con todos los funcionarios públicos de El Fuerte, de donde habían recibido llamadas que habían abandonado todas sus actividades, incluso algunas tareas sustantivas.

Demandó respeto porque cuando habían tomado la palabra los diputados, los funcionarios de El Fuerte gritaban durante las intervenciones, situación que no fue así, cuando la alcaldesa hacía uso del micrófono.

Planteó que hay muchas tareas en las que se deben ocupar el gobierno municipal para resolver el problema del agua y otras demandas de la población, en el ejercicio del presupuesto.

La comparecencia de la presidenta municipal de El Fuerte se prolongó por tres horas en el salón Constituyentes del Congreso del Estado, durante una reunión de trabajo que presidió Roxana Rubio, presidenta de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable.