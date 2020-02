Caso Chapman divide al Congreso de Sinaloa

La sentencia, prueba superveniente, obliga al juicio de procedencia: especialista

Mientras que los diputados de la Sexagésima Tercera (LXIII) Legislatura local se enfrascan en opiniones en favor y en contra para desaforar al alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, el Billy Chapman, un especialista en derecho afirma que ambos grupos tienen opinión errada del caso, el cual deberá de retomar el Congreso por causa forzosa.

El caso Chapman entro en la polémica legislativa tras que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechara por improcedentes los recursos de reconsideración que intentó el alcalde, Manuel Guillermo Chapman Moreno, en el proceso 9/2020 y sus funcionarios, Juan Francisco Fierro Gaxiola (Secretario del Ayuntamiento), Ana Elizabeth Ayala Leyva (tesorera), Gilberto Estrada Barrón (Director de Administración del Ayuntamiento), Solangel Sedano Fierro (Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente) y Jonathan Gutiérrez Palomares (Director Jurídico) en el expediente 10/2020.

Al ser desechados los juicios, la sala dejó firme, definitiva e inatacable la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) en el expediente de origen 21/2019 dictada el 2 de diciembre del 2019,y en la que los magistrados resolvieron que el alcalde Chapman Moreno es responsable de la violencia política de género y acoso laboral en contra de la síndica, Angelina Valenzuela Benites.

Por sentencia, los condenados debieron proporcionar a la síndica toda la información, elementos materiales y humanos para el desempeño de las funciones, emitir una disculpa pública, así como a Seguridad Pública de que proporcione la seguridad a la funcionaria y vincula al cabildo para el cabal cumplimiento de la resolución.

Pero dos meses después, el alcalde es reticente a cumplir cabalmente la sentencia, confirmó Valenzuela Benites.

Al considerarse cosa juzgada y el alcalde tener en su haber ya una sentencia condenatoria por hechos que realizó protegido por su investidura política de alcalde, el Congreso de Sinaloa entró a la polémica.

Primero, el Vicepresidente de la Junta Directiva, Juan Ramón Torres Navarro se declaró listo para iniciar los procedimientos legislativos en contra del Presidente Municipal de Ahome, pero horas después, la Presidenta de la Comisión Permanente, Graciela Domínguez Nava aclaró que el caso ya era un asunto juzgado, y que el alcalde no podía ser enjuiciado dos veces por los mismos hechos.

Luego, en la sesión permanente, Cecilia Moreno Romero, diputada por el Sexto Distrito Electoral por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó que “(el congreso) ha tenido oídos sordos ante los señalamientos y el constante reclamo por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil ahomense”.

Desglosó que el alcalde Chapman Moreno ha tenido actuaciones inadecuadas y desafortunadas lo que calificó como “preocupantes”, porque no sabe conducirse con la seriedad y responsabilidad que exige el cargo.

“Se ha conducido con imprudencia, desatinos, en conducta personal desequilibrada, en un gobierno incoherente y hasta ignorante de las normas, de trato discriminatorio y ofensivo a las mujeres y con violaciones constantes a los derechos humanos.

A la carga se sumó Juan Ramón Torres Navarro, legislador por el tercer Distrito Electoral por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quien negó que Chapman Moreno sea un miembro del colectivo y representante genuino de la Cuarta Transformación. “Es independiente y representante del Partido del Trabajo. Le falta mucho para ser señor, y no está mal, sino súper mal, pues ha cometido burradas”.

Ante la ofensiva, la Presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava respondió: “Este Congreso no ha sido de oídos sordos, ha actuado en el ámbito de su competencia y tampoco vamos a abusar de ser diputados para ir más allá de lo que nos compete”.

“Más allá, si tiene o no excesos el Alcalde de Ahome, más allá de si la ciudadanía está inconforme o no con su trabajo, no vamos a pagar (Congreso) por los malos gobiernos de determinados municipios diciendo que es este Congreso el que no resuelve”, expuso en su intervención.

Mientras que el Maestro en Ciencias, Milton Ayala Vega, Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, opinó que la posición de la diputada Graciela Domínguez Nava es errada porque en el caso Chapman Moreno no hay cosa juzgada dado no fue votada en el Congreso, sino que fue desechada en comisiones, por tanto no hay el supuesto que ella pregona.

Además, la sentencia confirmada en dos tribunales de alzada es una prueba superveniente, que no se conocía cuando los diputados conocieron de la exigencia de juicio político que tramitaron los ciudadanos.

“El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa analizó otro caso, con pruebas y alegados, y demostró violaciones a Derechos Humanos por Chapman Moreno que utilizó su investidura para afectar a una persona, que fue elegida democráticamente al igual que él. La violación a Derechos Humanos es una causal para el juicio político. Ese trámite debe de iniciarse en cuanto se le notifique al Congreso que la sentencia contra el alcalde de Ahome está firme y es inatacable. Estos son hechos nuevos, no los que conoció el Congreso. Los diputados deben de entrarle al caso”.

Ayala Vega, recordó a los diputados que el Congreso no es un órgano jurisdiccional y por lo tanto impedido para juzgar. “Ellos, con la prueba plena de la sentencia, deben votar si retiran o no el fuero al alcalde y debe ser retirado del cargo porque está acreditado que cometió violaciones a Derechos Humanos, una de las causales para el juicio de procedencia. Al final del procedimiento, deben votar, y eso se trata como mayoría de razón. Ni más, ni menos”.

Artículo publicado el 16 de febrero de 2020 en la edición 890 del semanario Ríodoce.